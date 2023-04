Brandneue OLED-TVs von LG: Der LG C3 4K-TV ist schöner, smarter, effizienter und bereits jetzt im Angebot

Das 2023er Smart-TV-Lineup von LG kann sich sehen lassen. Der LG OLED C37 verbessert den ohnehin schon genialen Vorgänger C2 noch weiter.

LG ist seit einigen Jahren einer der Marktführer bei den 4K-TVs und fährt mit seinen OLED-TVs regelmäßig Bestnoten ein. Die OLED-Technik erlaubt mit ihren einzeln ansteuerbaren, selbstleuchtenden Pixeln unglaublich lebensechte Farben, satte Kontraste und ein tiefes Schwarz darzustellen. Wenn ihr günstig in die OLED-Welt einsteigen möchtet, empfehlen wir euch ein günstiges Einsteigermodell von LG, das gerade in der 65 Zoll Version sehr günstig zu haben ist.

Wenn ihr allerdings Technik-Enthusiasten seid oder einfach euer Heimkino auf das nächste Level heben wollt, dann solltet ihr euch die brandneue LG OLED evo C3-Serie ansehen. Bei MediaMarkt sind die TVs bereits verfügbar und es gibt Cashback von LG obendrein.

Das sind die neuen Modelle und Preise:

LG OLED C3: So gut sind die 2023-Modelle

In erster Linie überzeugt die C3-Serie mit einem erstklassigen Bild mit einer hohen Spitzenhelligkeit. Hier kann der C3 nochmal gegenüber dem Vorgänger nochmal deutlich zulegen. Gleichzeitig verbraucht er dank einer neuen Generation an OLED-Pixeln und eines besseren Prozessors weniger Strom.

Weiterhin unterstützt der C3 die HDR-Formate HDR10, HLG und Dolby Vision, die für ein dynamisches, farbintensives Bild sorgen. HDR10+ ist aber immer noch nicht dabei. Auch die Bedienung wurde überarbeitet und übersichtlicher gestaltet. Der Startbildschirm ist wesentlich aufgeräumter und lässt sich leicht personalisieren.

Anschlüsse und Gaming Features

120 Hz-Display, HDMI 2.1, VRR und ALLM, das sind die wichtigen Gaming-Features, die der C3 an Bord hat. Diese sorgen für flüssiges, reaktionsschnelles Gameplay mit einer hohen Framerate und ohne Verzögerungen.

Besonders praktisch: Einer der vier HDMI 2.1 Eingänge unterstützt zusätzlich eARC. Damit lässt sich der Ton an Lautsprecher oder eine Soundbar weitergeben. Die wichtigen Audiostandards Dolby Atmos und DTS:X werden ebenfalls unterstützt. So steht realistischem Surround-Sound nichts im Wege. Allerdings solltet ihr euch für den atmosphärischen Heimkino-Sound externe Boxen oder eine Soundbar zulegen, der Ton des TVs ist zwar gut, die eingebauten Speaker kommen aber trotzdem an seine Grenzen.

Auch Samsung hat neue TVs vorgestellt: Der QD-OLED S90C

Samsungs neue QD-OLED-Fernseher sind echte High-End-Boliden und bieten Bildqualität auf Spitzenniveau. Den Samsung GQ55S90CAT gibt es bei MediaMarkt für 2.489 Euro, dazu bekommt ihr 200 Euro Cashback und eine Soundbar geschenkt.



Gegenüber anderen OLED-TVs glänzt Samsung hier bei der konstanten Helligkeit, die der 90C auch in langen dunklen Szenen aufrechterhalten kann. So seht ihr dunklen Filmszenen deutlich mehr Details. Die Entspiegelung und der Betrachtungswinkel des Displays sind ebenfalls auf Top-Niveau. Federn lassen muss der Samsung bei der Bedienung, die nicht so durchdacht wie bei LG oder Sony ist.

