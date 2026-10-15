Brandneuer Blockbuster steht in 102 Ländern auf Platz 1: "Dieser Film macht, was er machen soll ... unterhalten"

Eine actionreiche Eigenproduktion von Apple braust aktuell an allen anderen Streaming-Filmen des Dienstes vorbei. Den Titel kennt ihr alle, wenn auch bisher nicht als Film.

Seid ihr Fans der Fast & Furious-Reihe? Dann solltet ihr den aktuellen Top-Film von Apple TV auf dem Schirm haben. Er ging letzte Woche online und steht laut FlixPatrol schon in 102 Ländern auf Platz 1 der Streaming-Charts von Apple. Die Rede ist vom rasanten Auto-Blockbuster Matchbox: Der Film, dessen Titel ihr vielleicht noch aus der Spielzeugabteilung kennt. Denn Sam Hargrave verfilmte damit die gleichnamige Toy-Marke von Mattel.

Darum geht es im Matchbox-Film, der aktuell Apple TV erobert

Der Matchbox-Film dreht sich um eine Clique ehemaliger Kindheitsfreund:innen, deren damaliger Anführer in die Heimat zurückkehrt und damit alles auf den Kopf stellt. Sean (John Cena) arbeitet nämlich mittlerweile für die CIA und rekrutiert seine alten Bekannten Aimee (Jessica Biel), Ted (Arturo Castro), Charmaine (Teyonah Parris) und Crosby (Sam Richardson) für eine gefährliche Undercover-Mission rund um den Globus, bei der nichts Geringeres als das Schicksal der ganzen Welt auf dem Spiel steht.

Für Apple TV ist es nicht der erste Action-Blockbuster dieser Art, der sich erfolgreich in den eigenen Streaming-Charts platziert. Erst letzten Monat ging Mayday mit Ryan Reynolds an den Start und erreichte ebenfalls in über 100 Ländern die Spitzenpostition.

Große Filmkunst sollte man vom Matchbox-Film vielleicht nicht erwarten, das legt schon der Rotten Tomatoes -Score von nur 24 Prozent nahe. Allerdings gibt es auch positive Stimmen wie die von IMDb -User kndredspir, der schrieb: "Dieser Film macht, was er machen soll ... unterhalten. Die Story war solide (wer mag es nicht, wenn sich alte Freunde aus der Mittelstufe für ein Abenteuer wieder zusammenschließen?). Die Charaktere waren sympathisch und es gab keinen einzigen Ausreißer nach unten. Und Jessica Biel war viel zu lange weg von der Bildfläche. [...] Ein Spaß für die ganze Familie!"

So sehen die Streaming-Charts von Apple TV aktuell aus (Stand: 15. Oktober 2026):

Nach dem großen Erfolg mit Greta Gerwigs Barbie-Film vor drei Jahren hatte Mattel sich vorgenommen, weitere Spielzeugmarken in Filmform zu bringen. Matchbox ist nur eine dieser Umsetzungen, nachdem bereits dieses Jahr der neue Masters of the Universe-Film herauskam. Weitere Toy-Projekte sind in der Pipeline.