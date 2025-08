Brandneuer Kriegsfilm im Stream bei Amazon: Er wurde von einem echten Veteranen gedreht

Im April startete mit Warfare ein extrem intensiver Kriegsfilm im Kino. Inzwischen ist der Film auch im Heimkino erschienen – nicht nur als Stream, sondern auch auf DVD, Blu-ray und 4K UHD.

Bevor mit Der Tiger der nächste große Kriegsfilm die Leinwand erobert, könnt ihr euch den bisher besten Genre-Vertreter des Jahres im Heimkino anschauen: Etwas mehr als drei Monate nach seinem Start ist Warfare auf DVD, Blu-ray und 4K UHD erschienen. Darüber hinaus steht der außergewöhnliche Kriegsfilm als Stream zur Verfügung.

Neuer Kriegsfilm: Warfare basiert auf wahren Begebenheiten

Warfare entführt in die Wirren des Irakkriegs. Konkret ist der Film am 19. November 2006 angesiedelt. Die Geschichte dreht sich um eine Navy-Seal-Einheit, die in den frühen Morgenstunden ein Wohnhaus stürmt und dort ihr Lager aufschlägt. Fortan wird das Haus auf der anderen Straßenseite beobachtet – mit wenig Erfolg.

Die US-amerikanischen Soldaten sitzen stundenlang im oberen Stockwerk und schauen ohne Erkenntnisse erkenntnislos durch ihre Ferngläser. Doch dann eskaliert die Situation: Ein verheerender Schusswechsel, dem wir in Echtzeit folgen, sorgt für Chaos und Blutvergießen. Was folgt, ist ein erbarmungsloser Überlebenskampf.

Hier könnt ihr den Trailer zu Warfare schauen:

Warfare - Trailer (Deutsch) HD

Gelobt wurde damals zum Kinostart vor allem die Authentizität des Films. Warfare versetzt uns direkt hinein in die Lage der Soldaten, die völlig überfordert mit der außer Kontrolle geratenen Situation sind. Keine verklärende Heldengeschichte, sondern eine bittere Beobachtung von schmerzverzerrten Blicken und Blut auf staubigem Boden.

Hinter Warfare steckt der erfahrene Filmemacher Alex Garland (Civil War, Ex Machina). Er teilt sich die Regie mit Ray Mendoza, der als Soldat im Irak stationiert war und hier von einer Mission berichtet, die er mit seiner damaligen Einheit selbst erlebt hat. Mendozas Einfluss trägt dazu bei, dass sich Warfare so echt und unmittelbar anfühlt.

Warfare im Stream und auf DVD, Blu-ray und 4K UHD

Im Streaming-Abo bei Netflix ist Warfare zwar noch nicht angekommen. Dafür könnt ihr den Kriegsfilm schon eine ganze Weile als Kauf- und Leihtitel streamen. Amazon Prime Video bietet den Film etwa in SD, HD und UHD als Stream an. Auch bei weiteren Anbietern wie Apple, Magenta, Sky, Maxdome und Rakuten ist Warfare verfügbar.

Die physische Heimkinoveröffentlichung erfolgte am 1. August 2025. Seitdem ist Warfare auf DVD, Blu-ray und 4K UHD im Handel erhältlich.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.