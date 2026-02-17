"Braucht noch jemand viel mehr Zeit fürs Filme aussuchen als fürs Schauen?": Netflix-Nutzer beschwert sich bei Reddit und findet riesigen Zuspruch

Netflix hat zahlreiche Filme im Portfolio, doch die Qual der Wahl endet für viele in schierer Verzweiflung. Ein Nutzer beschrieb genau dieses Problem bei Reddit und fand lauter Gleichgesinnte.

Es könnte alles so einfach sein: Auf der Couch gemütlich machen, Fernseher einschalten, Netflix-Button drücken, Film aussuchen und los geht's. Die Realität sieht aber oftmals anders aus, denn gerade der Punkt "Film aussuchen" wird gerne mal zu einer Odyssee durch das Netflix-Angebot. Welcher Streifen ist denn nun genau der richtige für heute Abend? Und wenn ich diesen hier auswähle, werde ich das schon kurz danach bereuen?

Wir alle kennen vermutlich mehr oder weniger diese Problematik, dass man sich nach ewigem Suchen am Ende die Frage stellt, ob sich jetzt überhaupt noch ein Film lohnt oder man lieber direkt ins Bett geht. Einen Netflix-Nutzer frustrierte dieser innere Konflikt so sehr, dass er prompt bei Reddit seine Verzweiflung kundtat. Wenig überraschend war er mit seinen Sorgen nicht alleine.

Netflix-Nutzer verbringt "mehr Zeit fürs Aussuchen als fürs Schauen" – bei Reddit bekommt er Zuspruch und Ratschläge

Der Leidende beschreibt sein Problem wie folgt:

Ich weiß nicht, wie oft ich Netflix öffne, mich mit Snacks hinsetze... und irgendwie 20 Minuten später immer noch scrolle. Es ist nicht so, dass es 'nichts' zu sehen gibt. Es ist nur so, dass sich heutzutage alles wie eine Verpflichtung anfühlt. Entweder ist es zu lang, zu anspruchsvoll oder passt nicht zur Stimmung. Meistens gebe ich einfach auf und schaue mir etwas an, das ich schon gesehen habe. Geht es nur mir so oder ist die Auswahl schwieriger als das Anschauen selbst?



In den Reaktionen im Reddit-Forum lässt sich erkennen, dass es vielen anderen Netflix-Nutzer:innen ähnlich geht. Unter anderem vergleicht jemand die Erfahrung damit, "als würde man in einem Katalog blättern, obwohl man gar nichts kaufen will."

Einige haben aber auch Lösungen parat und empfehlen, eine Watchliste zu erstellen, an die man sich strikt hält. Andere wiederum raten sogar dazu, sich wieder einen DVD-Player anzuschaffen und die alte Sammlung einfach anzugucken. Ein Reddit-User schwelgt ebenfalls in Nostalgie: "Deshalb waren Videotheken so großartig. Man leiht sich einen Film aus und hat keine andere Wahl, als sich darauf einzulassen."

Für das lange-Suchen-und-sich-nicht-entscheiden-können gibt es seit einigen Jahren sogar eine inoffizielle Bezeichnung: das Netflix-Syndrom . Dies ist aber nur der auf das Streaming bezogene Begriff. Laut Forschung ist das Phänomen weitverbreitet und lässt sich auch in ganz anderen Lebenssituationen beobachten.

Auch interessant:



Für das "Netflix-Syndrom" gibt es eine psychologische Erklärung

Das beschriebene Problem des Netflix-Nutzers liegt u. a. im sogenannten Auswahlparadox begründet, welches tatsächlich auch in einer Antwort des Reddit-Forums erwähnt wird. Einfach ausgedrückt, handelt es sich dabei um die Überforderung des Gehirns angesichts zu vieler Optionen. Je mehr Entscheidungsalternativen wir also besitzen, desto schwieriger ist es, eine Wahl zu treffen.

Zudem besteht beim Auswahlparadox eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man die getroffene Entscheidung bereut oder gar aufschiebt. Abseits vom Streaming können diese Schwierigkeiten zum Beispiel ebenso beim Online-Dating oder selbst beim Einkaufen im Supermarkt auftreten.

Es ist demzufolge völlig menschlich, dass man sich von dem riesigen Angebot an Filmen und Serien bei Netflix und Co. erschlagen fühlt und für seine Entscheidung lange braucht. Wie aber oben bereits erwähnt, kann eine zuvor erstellte (und sorgfältig kuratierte) Watchlist hier durchaus Abhilfe schaffen.