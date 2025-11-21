Breaking Bad-Macher verrät Schicksale von 6 Figuren: Das machen Jesse Pinkman, Saul Goodman, Skyler White & Co. heute

Habt ihr euch mal gefragt, was nach dem Ende von Breaking Bad und Better Call Saul aus den Serienfiguren geworden ist? Showrunner Vince Gilligan hat die Antworten.

Serienschöpfer Vince Gilligan ist gerade wieder durch seine neue Serie Pluribus - Glück ist ansteckend in aller Munde. Bei verschiedenen Presseterminen kommt er aber natürlich nicht drumherum, zu seinen bisher größten TV-Erfolgen befragt zu werden: Breaking Bad und das ebenfalls gefeierte Spin-off Better Call Saul. Beide sind längst planmäßig abgeschlossen und die Mutterserie bekam mit El Camino sogar noch einen Prolog-Film.

Aber was ist seitdem aus den Serienfiguren geworden? Diese Frage bekam Gilligan diese Woche in der Rich Eisen Show gestellt und hatte schlagfertigerweise sehr interessante bis amüsante Antworten parat. Spoiler verstehen sich von hier an von selbst!

Vince Gilligan enthüllt das Schicksal von 6 Serienfiguren aus Breaking Bad und Better Call Saul

Wie vermutlich alle wissen, verstarb Walter White (Bryan Cranston) am Ende von Breaking Bad. Aber was ist aus dem Rest geworden? Hier sind die Charaktere, zu denen Mastermind Vince Gilligan befragt wurde, und was sie laut ihm heute anstellen:

Kim Wexler

Am Ende von Better Call Saul sehen wir, wie Kim (Rhea Seehorn) den inhaftierten Jimmy im Knast besucht. Zu diesem Zeitpunkt arbeitet sie für einen Sprinkler-Hersteller. Seitdem ist sie zur Juristerei zurückgekehrt und ist als Pflichtverteidigerin in Florida tätig, wo sie auch nicht viel Geld verdient, aber Gutes tut.

Huell Babineaux

Das Bild von Saul Goodmans Handlager Huell (Lavell Crawford) auf Walter Whites Bargeld-Haufen wurde aus dem Stand heraus zum Meme. Wartet er immer noch auf der Couch, wie Mike (Jonathan Banks) es ihm aufgetragen hat? Nein, irgendwann hat er mitbekommen, dass niemand mehr zurückkommt, und macht mit seinem Leben weiter.

Jimmy McGill

Jimmy aka Saul Goodman (Bob Odenkirk) wurde zu 86 Jahren Gefängnis verurteilt. Aber keine Sorge, er ist mittlerweile raus. Ein gewisser US-Präsident namens Donald Trump hat ihn begnadigt, sodass er jetzt als Infomercial-Moderator arbeiten kann.

Skylar White

Nach dem Tod von Walter musste Ehefrau Skylar (Anna Gunn) zunächst das von dem heimlichen Drogenbaron hinterlassene Chaos aufräumen. Mittlerweile lebt sie ihr Leben mit einem emotional gesünderen Partner weiter.

Walt Jr.

Sohnemann Walter White Jr. (RJ Mitte) ist mittlerweile ein Mann in seinen 30ern, der die unglaublichen Ereignisse aus seiner Jugend noch verarbeiten muss. So schreibt er ein Buch über seinen kriminellen Vater und hat vielleicht sogar einen Podcast.

Jesse Pinkman

Walter Whites Partner in Crime hatte besonders in der letzten Season von Breaking Bad und seinem Solofilm einziges durchzumachen. Nach seiner erfolgreichen Flucht soll Jesse (Aaron Paul) nun aber friedlich in Alaska leben, wo er vielleicht einen Job als Buschpilot hat, wie er es sich einmal erträumt hatte.

Hier das passende Video zum Interview, aus dem wir die Antworten haben:

Auch interessant:

Vince Gilligan killt eine Fan-Theorie zum Thema Walter White

Natürlich handelt es sich bei Vince Gilligans Aussagen zum Schicksal seiner Charaktere um spontane Gedankenspielereien im Kontext eines leichtfüßigen Interviews. Nichts also, was man als harten Kanon ins Serien-Wiki schreiben könnte. Allerdings gab der Breaking Bad-Schöpfer seine eindeutige Meinung zu einer gängigen Fan-Theorie ab. Demnach sei Walter White zum einen am Ende der Serie eindeutig gestorben und hat sich das Finale auch nicht beim Erfrieren in seinem Auto erträumt, wie einige wohl vermuteten.

Wer jetzt wieder Lust auf die beiden Serien bekommen hat, findet sowohl Breaking Bad als auch Better Call Saul komplett bei Netflix im Stream. Gilligans aktuelle Serie Pluribus streamt hingegen bei Apple TV+.