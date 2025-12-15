Breaking Bad-Star Bob Odenkirk pulverisiert eine ganze Stadt: Erster Trailer zu Normal entfesselt Action-Inferno

Bob Odenkirk entwickelt sich zum Action-Star. Im ersten Teaser-Trailer zu Normal kämpft der Schauspieler aus Breaking Bad und Better Call Saul jetzt als Sheriff gegen seine eigene Stadt.

Anwalt sein ist nicht genug. So scheint es jedenfalls für Bob Odenkirk, der nach seiner Rolle als Winkeladvokat Saul Goodman in Breaking Bad und Better Call Saul jetzt eine Action-Karriere eingeschlagen zu haben scheint. Auf Nobody und Nobody 2 folgt Normal. Und im ersten Teaser-Trailer muss es Odenkirk mit einer ganzen Stadt aufnehmen.

Schaut hier den ersten Teaser-Trailer zu Normal:

Normal - Teaser Trailer (English) HD

Breaking Bad-Star Bob Odenkirk gegen alle: Darum geht's in Normal

Normal dreht sich um den Aushilfssheriff Ulysses (Odenkirk), der nach dem Tod seines Vorgängers als Ordnungshüter des kleinen Städtchens Normal einspringt. Wie der Name bereits andeutet, passiert in dem geruhsamen Weiler so gut wie nie etwas Außergewöhnliches. Doch der Schein trügt: Schon bald stellt Odenkirks Protagonist fest, dass eine verbrecherische Untergrundorganisation in der Stadt aktiv ist – und so gut wie alle Einwohner davon wissen.

Schnell entbrennt auf den Straßen also ein regelrechtes Inferno, wie bereits der Teaser-Trailer zeigt. Regisseur Ben Wheatley, der seine Action-Vorliebe schon mit Filmen wie Free Fire und Meg 2: Die Tiefe bewiesen hat, scheint hier erneut die ganze Palette an Kampfszenen und Explosionen aufzufahren.

Wann kommt Normal ins Kino?

Wann genau Normal in Deutschland ins Kino kommt, steht bisher noch nicht fest. In den USA soll er am 17. April 2026 erscheinen. Neben Odenkirk stehen unter anderem Henry Winkler (Happy Days) und Lena Headey (Game of Thrones) vor der Kamera.

