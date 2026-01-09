Brendan Fraser enthüllt die traurige Wahrheit hinter seinem Oscar-Gewinn, die niemand hören will

Seit seinem Oscar-Gewinn 2023 steht Brendan Fraser wieder stärker im Schauspiel-Rampenlicht. Jetzt hat er darüber gesprochen, dass der Karriere-Meilenstein aber nicht so viel für ihn verändert hat.

Vor wenigen Jahren hat Die Mumie-Star Brendan Fraser in Darren Aronofskys Drama The Whale eine der wichtigsten Rollen seines Lebens gespielt. Für die Rolle in dem Film wurde der Schauspieler bei der Oscarverleihung 2023 als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Zuvor war schon bekannt, dass sich Fraser aufgrund einer sexuellen Nötigung in Hollywood sehr lange aus dem Geschäft zurückgezogen hat.

Seit seinem Oscar-Sieg ist die Schauspielkarriere von Fraser neben einigen Nebenrollen bis jetzt ohne größere Meldungen verlaufen. Langjährige Fans des Stars dürften sich am meisten über die Bestätigung von Die Mumie 4 mit dem Schauspieler freuen. Jetzt hat Fraser in einem aktuellen Interview-Clip über seinen Werdegang seit dem großen Triumph gesprochen.

Brendan Fraser muss gute Rollen seit Oscar-Sieg immer noch mühevoll suchen

Im Gespräch mit DiscussingFilm hat Fraser jetzt gesagt, dass ein Oscar-Gewinn nicht zwangsläufig zu unzähligen guten Rollen führt:

Der Irrglaube besteht darin, dass man die freie Auswahl hat. Das stimmt so nicht, denn es kommt darauf an, was produziert wird …

In dem Clip spricht Fraser darüber, dass die Lage in der Schauspielindustrie zurzeit generell schwierig sei. Der Markt sei durch das Spannungsverhältnis zwischen Kino, Streaming, Filmen und Serien belastet und am Ende kommt es immer auf die Qualität des Drehbuchs an, das Fraser finden müsste. Er gibt sich trotzdem optimistisch und sagt am Ende noch:

Die gute Nachricht ist: Gute Arbeit ist gute Arbeit. Niemand versucht, etwas Schlechtes abzuliefern.

Wie geht es mit Brendan Frasers Schauspielkarriere weiter?

In den deutschen Kinos ist der Star seit dem 8. Januar 2026 in einem brandneuen Film zu sehen. In der Tragikomödie Rental Family spielt Fraser einen einsamen Schauspieler, der in Tokio lebt. Hier nimmt er aus Geldnöten einen Job für eine Firma an, die darauf spezialisiert ist, falsche Familienmitglieder, Freund:innen oder Kolleg:innen zu vermieten.

Neben der Neuerscheinung wurde Fraser auch für Die Mumie 4 bestätigt, wo er seine Paraderolle als Rick O’Connell erneut verkörpert. Auch Originalstar Rachel Weisz kehrt als Evelyn Carnahan in der Fortsetzung zurück. Ein offizieller Kinostart der Fantasy-Abenteuer-Fortsetzung steht noch nicht fest.