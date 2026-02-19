Brendan Frasers Kriegsfilm handelt von einem der wichtigsten Momente im Zweiten Weltkrieg: Hier ist der Trailer zu Pressure

Das Timing für die Landung in der Normandie war eine äußerste delikate Kalkulation. Der Kriegsfilm Pressure mit Brendan Fraser und Andrew Scott erforscht diese Überlegungen, wie man im Trailer sieht.

Ein Kriegsdrama auf Basis wahrere Begebenheiten erwartet uns dieses Jahr mit dem Film Pressure von Regisseur Anthony Maras (Hotel Mumbai). Er spielt während des Zweiten Weltkriegs kurz vor der Landung der Alliierten in der Normandie und befasst sich mit den meteorologischen Kalkulationen für den D-Day.

Der Titel bezieht sich also nicht nur auf den Druck, unter dem die Verantwortlichen standen, sondern auch auf Luftdruck, der die Wetterlage vorgibt.

Seht hier den Trailer zu Pressure:

Pressure - Trailer (English) HD

Brendan Fraser & Andrew Scott sagen im Kriegsfilm Pressure das Wetter voraus

1944, wenige Tage vor der gefährlichsten Militärinvasion der Weltgeschichte: Die Entscheidung über die D-Day-Offensive liegt in den Händen des US-amerikanischen Generals Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser). Während einige US-Militärs auf einen baldigen Einsatz pochen, sagt der britische Meteorologe James Stagg (Andrew Scott) verheerende Konsequenzen voraus, sollte der Angriff frühzeitig vonstatten gehen. Dabei könnte es sich um die wichtigste Wettervorhersage aller Zeiten handeln, die über Leben und Tod, Sieg oder Niederlage entscheidet.

Als Vorlage dient das gleichnamige Bühnenstück von David Haig, der auch am Drehbuch beteiligt war. Weitere Rollen in Pressure haben unter anderem Kerry Condon als Beraterin Captain Summersby und Damian Lewis als Bernard Montgomery von der britischen Armee.

Wann startet der neue Kriegsfilm Pressure im Kino?

Der US-Filmstart von Pressure erfolgt am 29. Mai dieses Jahres, der Deutschlandstart lässt noch bis zum 17. September 2026 auf sich warten.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

