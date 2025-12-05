Bridgerton-Fanliebling bekommt seine eigene versaute Thrillerserie bei Netflix

Schon als Duke of Hastings in Bridgerton frönte Regé-Jean Page seiner Lust. Nun dreht er eine neue Serie für Netflix, in der es ebenfalls heiß hergehen soll.

Der verlorene Sohn kehrt zurück: Fünf Jahre nach seinem Ausstieg beim Netflix-Hit Bridgerton wird Regé-Jean Page nun erneut für eine Serie des Streaming-Giganten vor der Kamera stehen, wie dieser auf seiner eigenen Webseite Tudum verkündet. Bei Hancock Park handelt es sich um einen Erotikthriller, den Page zudem auch mitproduziert. Geschrieben wurde die Serie von Matthew Barry, der zuvor u. a. schon hinter Chilling Adventures of Sabrina steckte.

Neue Thrillerserie mit Bridgerton-Star: Darum geht's in Netflix' Hancock Park mit Regé-Jean Page

Hancock Park dreht sich laut offizieller Synopsis um:

[...] einen gefährlich charismatischen Außenseiter, der in das Leben einer scheinbar perfekten Familie in Los Angeles eindringt, als er deren Gästehaus im Garten mietet. Doch je tiefer er in ihre Welt eintaucht, desto mehr bröckelt die Fassade dieser elitären Gemeinschaft, und er deckt die Begierden, Täuschungen und Obsessionen auf, die in jedem Winkel eines der begehrtesten Viertel von L.A. lauern.



Page übernimmt in der Serie voraussichtlich die Rolle des Untermieters, der selbst aus einer High Society-Familie kommt, die allerdings Probleme hat, ihren exklusiven Status zu halten.

Die Handlung weckt Erinnerungen an Filme wie Der talentierte Mr. Ripley oder Saltburn, die sich ebenfalls um (zum Teil auch sexuelle) Obsessionen für elitäre Kreise und deren Zugehörige drehen. In Hancock Park soll der Erotik-Aspekt aber anscheinend noch deutlicher hervorgehoben werden.

Der Titel der Serie bezieht sich auf das gleichnamige Stadtviertel in Los Angeles, das vor allem für seine prominenten Einwohner:innen bekannt ist. Zu diesen gehört u. a. auch Netflix-Chef Ted Sarandos.

Nach diversen Kinofilmauftritten (z. B. in Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben und Black Bag - Doppeltes Spiel) kehrt Page also nun in den Schoß von Netflix zurück, wo er einst dank Bridgerton zum Star wurde. Weitere Cast-Mitglieder für Hancock Park sind aktuell aber noch nicht bekannt.

Wann erscheint Hancock Park bei Netflix?

Einen offiziellen Starttermin hat die Erotikthriller-Serie bislang nicht. Da sich das Projekt noch in der frühen Entwicklungsphase befindet, wird Hancock Park wohl frühestens 2027 bei Netflix veröffentlicht.

Podcast: Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things ist endlich mit Staffel 5 zurück

Nach über drei Jahren Wartezeit hat sich Stranger Things für das große Finale bei Netflix zurückgemeldet. Ob uns die ersten vier Folgen der 5. Staffel überzeugt haben, besprechen wir detailliert im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben überraschenden Figuren-Wendungen und dem erklärten Ende von Staffel 5, Teil 1 werfen wir außerdem einen Blick voraus auf die kommenden, letzten vier Episoden von Stranger Things und diskutieren Theorien, was da noch auf uns zukommt.

