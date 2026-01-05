Bridgerton-Fans dürfen sich diese Serie nicht entgehen lassen: 25 Folgen Kostüme und große Gefühle

Historische Serien sind so beliebt wie noch nie. Beweis dafür sind Downton Abbey und der Bridgerton-Hype auf Netflix. In der ARD-Mediathek befindet sich eine weitere royale Serie, die Ihr nicht verpassen dürft.

Nach Downton Abbey, The Crown und Bridgerton haben wir das Leben des altenglischen Adels eingehend beleuchtet und in Szene gesetzt gesehen – sollte man meinen. Doch mit Victoria setzte ITV noch einmal neue Maßstäbe. Kostüme, Gefühle und Machtkämpfe am britischen Königshof: All das ist in der ARD-Mediathek zu finden.

Streaming-Tipp für Bridgerton-Fans: Darum geht’s in Victoria

Nach dem Tod des Königs fällt die Königswürde an seine achtzehnjährige Nichte Victoria (Jenna Coleman). Sie wird gewissermaßen über Nacht Königin, was vielen Entscheidungsträgern in der Politik nicht passt. Eine Frau und noch dazu so jung – Lords und Berater lassen nichts unversucht, um Victoria zu manipulieren und zu ihren Zwecken zu lenken. Doch trotz ihrer Jugend ist die neue Königin willensstark und folgt ihrem eigenen Kopf. Und sorgt damit in ganz England für Furore.

Seltene Verbündete findet Victoria in ihrer ehemaligen Gouvernante Baroness Lehzen (Daniela Holtz) und dem Premierminister Lord Melbourne (Rufus Sewell) – wenige und seltene, dafür aber umso bedeutendere Freundschaften, inmitten eines machtgierigen und von Intrigen getriebenen Hofstaats.

Mit dieser royalen Drama-Serie etwas über die Geschichte Englands lernen

Die Handlung der Serie folgt dem Leben der berühmten englischen Monarchin, die ein ganzes Zeitalter geprägt hat: Queen Victoria. Dass sie jedoch nicht gleich zu der mächtigen Regentin wurde, derer man sich heute hauptsächlich erinnert, ist vielen nicht bewusst. Daisy Goodwin, die mit der Serie ihr Drehbuchbebüt feiert, beleuchtet in dieser vor allem die Rolle einer jungen Frau inmitten eines männlich dominierten Königshofs. Gemeinsam mit Victoria lernen auch die Zuschauer:innen, was es bedeutet, sich selbst treu zu bleiben und sich zu behaupten.

Jenna Coleman, die vielen aus der erfolgreichen Science-Fiction-Serie Doctor Who bekannt ist, hat eben dieses Franchise verlassen, um die Krone der berühmten Monarchin aufzusetzen. Der Verlust ist unser Gewinn: Coleman porträtiert Queen Victoria hervorragend. Die gelungene Mischung aus innerer Unsicherheit und der nach außen hin gewahrten stolzen Fassade der Regentin ist herzzerreißend. Ganz getreu nach dem Motto: Keep calm and carry on!

Für alle, die nicht auf Bridgerton Staffel 4 warten, ist diese Serie ein Muss

Nicht nur die Kostüme, die geradewegs aus den alten Ölporträts von damals zu stammen scheinen, sondern auch die von Martin Phipps (The Crown) und Ruth Barrett (Sanditon) geschaffenen Kompositionen ziehen uns in den Bann des Viktorianischen Zeitalters. Elegante Bälle und Fehden innerhalb der Dienerschaft dürfen bei alledem natürlich nicht fehlen.

Wer es also noch dem Downton Abbey-Finale nachtrauert und nicht warten will, bis die 4. Staffel von Bridgerton erscheint, kann sich mit Victoria exzellent über die Wartezeit hinwegtrösten – und dabei vielleicht einen neuen Favoriten finden.

Alle drei Staffeln von Victoria könnt ihr kostenlos in der ARD-Mediathek streamen.