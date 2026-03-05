Bridgerton hat es schon wieder geschafft: Diese Staffel 4-Szene geht online komplett viral

Bridgerton ist für seine Orchester-Cover beliebter Pop-Songs bekannt und Staffel 4 legte hier ordentlich nach. Ein besonderes Stück mitsamt dem dazugehörigen Tanz geht online gerade komplett durch die Decke.

Ob Bridgerton brat ist, kann wahrscheinlich nur Charli xcx selbst beurteilen. Da einer ihrer Songs des titelgebenden Hit-Albums aus dem Jahr 2024 es auf den Bridgerton-Soundtrack von Staffel 4 geschafft hat, dürfte jedoch darauf hindeuten, dass die britische Pop-Sängerin der Netflix-Serie ihren offiziellen Segen gibt.

Dass die Szene, in der ihr Song vorkommt, in den sozialen Medien nach dem Eintreffen von Staffel 4 Teil 2 komplett viral geht, dürfte dem online äußerst präsenten The Moment-Star womöglich besonders gut gefallen. Denn der dazugehörige Tanz ist beinahe so eingängig wie der Apple-Dance.

Tanzszene in Bridgerton Staffel 4 geht online viral: Charli xcx-Song sorgt für neuen TikTok-Trend

In der Auftaktfolge von Staffel 4 Teil 2 wird für die jüngste Bridgerton-Tochter Hyacinth (Florence Hunt) eine Art Probeball in ihrem Anwesen ausgerichtet, bei dem sie lernt, wie man sich bei einem großen Ball am Londoner Hofe der Regency-Ära verhält. Bei ebendiesem Recital schwingt sie gemeinsam mit ihrem Bruder Gregory (Will Tilston) sowie weiteren ähnlich jungen Jugendlichen das Tanzbein zu einem ganz besonderen Song.

Wir hören ein Cello-Cover von Charli xcx' Song 360 von Peter Gregson, zu dem Hyacinth und die anderen einen beinahe schon trabenden Tanz hinlegen, der zugegebenermaßen ein wenig amüsant aussieht. Bridgerton-Fans konnten diese Szene offenbar nicht vergessen und tummelten sich zahlreich auf TikTok und Instagram, um den Tanz zu den sanften Klängen des 360-Covers nachzutanzen. Seht hier eine Sammlung von Fan-Videos:

Es ist nicht das erste Mal, dass die Orchester-Cover in Bridgerton online viral gehen. So sorgte etwa das Cover von Taylor Swifts Wildest Dreams in Staffel 1 für Aufsehen, das Cover von Miley Cyrus' Wrecking Ball wurde in Staffel 2 zum Hit und in das Cover von Pitbulls und Ne-Yos Give Me Everything hallte noch lange nach Staffel 3 nach. Jetzt hat sich der 360-Tanz in diese Riege eingereiht.

Wann kommt Bridgerton Staffel 5?

Welche musikalischen – und tänzerischen – Höhepunkte wir in kommenden Staffeln von Bridgerton erleben werden, bleibt aktuell leider abzuwarten. Staffel 5 soll laut den neuesten Berichten noch im März mit dem Dreh starten. Die neue Season könnte dann ab Sommer 2027 bei Netflix erscheinen.

Mehr:

Podcast: Bridgerton streut im Staffel 4-Finale Hinweise auf Staffel 5

Netflix' Hitserie Bridgerton hält im Finale der 4. Staffel trotz erwartbarem Happy End noch einige Wendungen bereit. Wir diskutieren im Podcast zu Teil 2 nicht nur Benedicts und Sophies Lovestory, sondern auch Tode, Trennungen und die Rückkehr beliebter Figuren.

Nach dem Ende der 4. Staffel von Bridgerton wägen wir die Chancen ab, ob Francesca oder doch eher Eloise Staffel 5 bei Netflix anführen wird. Außerdem haben wir einige Theorien zur neuen Lady Whistledown, die die Zukunft der Netflix-Serie aufmischen dürfte.

