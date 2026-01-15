Bridgerton-Macherin bestätigt Hauptfiguren für Staffel 5 und 6 – doch die wichtigste Frage bleibt offen

Wer tritt nach Benedict ins Scheinwerferlicht von Bridgerton auf Netflix? Showrunnerin Jess Brownell verriet nun, welche Hauptfiguren uns in Staffel 5 und 6 erwarten.

Die 4. Staffel von Bridgerton steht bei Netflix in den Startlöchern und rückt den ewigen Junggesellen Benedict (Luke Thompson) ins Scheinwerferlicht, der endlich die große Liebe finden soll. Seit Jahren wird heiß spekuliert, welches Bridgerton-Kind in kommenden Staffeln in Benedicts Fußstapfen treten wird. Showrunnerin Jess Brownell bestätigte nun offiziell die Protagonistinnen für Staffel 5 und Staffel 6 – mit einem Haken.

Eloise und Francesca: Diese Liebesgeschichten wird Bridgerton in Staffel 5 und 6 erzählen

Bei der Premiere von Bridgerton Staffel 4 in Paris wurde Jess Brownell nach der Zukunft der beliebten Netflix-Serie gefragt – und wessen Liebesgeschichte als Nächstes erzählt wird. Offenbar hatte sie sich auf diese Frage vorbereitet, denn sie trug auf dem roten Teppich zwei Einstecktücher, die die Initialen "E" und "F" zierten. Dazu erklärte sie:

Beide Figuren mit den Initialien auf meinen Einstecktüchern werden Staffel 5 und 6 bekommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aus den verbliebenen vier Bridgerton-Kindern Eloise, Francesca, Gregory und Hyacinth ist somit klar, dass die Wahl, wie von vielen Fans vermutet, als Nächstes auf Eloise (Claudia Jessie) und Francesca (Hannah Dodd) fällt. Und das ergibt völlig Sinn: Die beiden sind schließlich die nächstältesten Bridgerton-Geschwister.

Eine brennende Frage ließ Brownell jedoch offen:

In welcher Reihenfolge? Das kann ich nicht sagen.

Somit müssen wir uns noch gedulden, ob Eloise oder Francesca als Nächstes zum Zug kommen wird. Eloise-Darstellerin Claudia Jessie gab sich laut Deadline bei der Staffel 4-Premiere zu dem Thema ähnlich verschwiegen wie Brownell.

Wann kommt Bridgerton Staffel 4 zu Netflix?

Bis wir Näheres erfahren, dürfen wir uns auf die 4. Staffel von Bridgerton freuen, die schon in wenigen Wochen bei Netflix eintrifft. Die ersten vier Folgen starten am 29. Januar 2026 beim Streamer. Teil 2 debütiert die restlichen vier Folgen etwa einen Monat später, am 26. Februar bei Netflix.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fortsetzung von Yellowstone, eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum, die nächste DC-Serie, die Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, eine deutsche Vampir-Apokalypse oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.

