Bridgerton-Macherin hat unmissverständliche Antwort auf Kritik zu Staffel 5

Die Dreharbeiten für die neue Stafffel der Netflix-Serie Bridgerton laufen auf Hochtouren. In der Zwischenzeit stellt sich eine der Macherinnen einer Kritik der historischen Ungenauigkeit und widerlegt diese argumentativ.

Mit Bridgerton ist Netflix ein echter Überraschungs-Hit gelungen. Gekonnt wurden in den ersten vier Staffeln moderne Themen in das Setting des Londons des 19. Jahrhunderts eingewoben. Auch die poppige Inszenierung und der wechselnde Fokus auf eine neue Romanze in jeder Staffel halfen der Serie, eine der erfolgreichsten Produktionen des Streamers zu werden. In einem Interview entwaffnete Showrunnerin Jess Brownell gewisse Kritiker:innen, die dem oft absichtlich anachronistischen Format eine bestimmte historische Ungenauigkeit vorwerfen.

Bridgerton-Macherin Jess Brownell steht zur queeren Romanze in der Netflix-Serie

In der 5. Staffel von Bridgerton soll die Romanze zwischen Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) und Michaela Stirling (Masali Baduza) im Mittelpunkt stehen. Nach der Ankündigung gab es sofort einige laute Kritiker:innen im Netz, doch in einem Pride Month-Interview mit Shondaland konnte Brownell die Argumente der kritischen Stimmen schnell widerlegen.

Ich habe einige Stimmen gehört, die sagten: 'Aber ich glaube nicht, dass es in dieser Zeit queere Frauen gab', und das stimmt einfach nicht.

Untersuchungen deuten darauf hin, dass es viele Frauen gab, die zusammenlebten. Historiker bezeichnen dies manchmal als 'romantische Freundschaften', doch aus heutiger Sicht wissen wir, dass viele dieser Frauen Partnerinnen waren – romantische Partnerinnen.

Als konkretes Beispiel nannte sie die Ladies of Llangollen, die selbst bei (der echten) Queen Charlotte Begeisterung und Faszination auslösten. Die führte sogar so weit, dass die beiden am königlichen Hof wohnen durften.

Wenn man sich nur oberflächlich mit dieser Epoche beschäftigt, findet man zahlreiche Beispiele, die zeigen, dass es nicht nur queere Frauen gab, sondern dass auch ein gewisses Maß an Wissen über ihre Beziehungen und sogar eine gewisse Akzeptanz herrschte, was die Menschen heute vielleicht überraschen würde.

Habt ihr zwischen den Staffeln der Netflix-Serie ein Loch in eurem Herzen? Keine Sorge: In vier Monaten startet der perfekte Bridgerton-Ersatz, zu dem es bereits jetzt einen ersten Trailer gibt.

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Wann startet die 5. Staffel von Bridgerton?

Ein genaues Datum für den Start der 5. Staffel von Bridgerton gibt es nach wie vor nicht, doch da die Dreharbeiten bereits seit Frühjahr am Laufen sind, ist ein Start in der ersten Hälfte von 2027 äußerst wahrscheinlich.