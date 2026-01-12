Bridgerton-Macherin teast versaute Szenen in Staffel 4, die euch in Ohnmacht fallen lassen: Sie kommen schon bald

Nach einigen heißen Szenen in der 3. Staffel verspricht die Showrunnerin von Bridgerton mehr für die kommende Staffel. Außerdem verrät sie, wie nah die neuen Folgen am Buch bleibt.

Noch diesen Monat kehrt Bridgerton mit der 4. Staffel zurück. Während die 3. Staffel Colin (Luke Newton) und Penelope (Nicola Coughlan) in den Vordergrund rückte, werden sich die kommenden Folgen um Benedict (Luke Thompson) und die mysteriöse Lady in Silber drehen. Zudem soll es nach der berühmten Kutschenszene aus Staffel 3 wieder heiß hergehen.

In Bridgerton Staffel 4 wird es eine weitere Kutschenszene geben – und noch mehr heiße Momente

In einem Interview mit TVLine hat Bridgerton-Showrunnerin Jess Brownell über die 4. Staffel gesprochen. Dabei kam das Gespräch sehr schnell auf die Kutschenszene und die Frage, ob wir in der kommenden Staffel mehr davon bekommen. Darauf antwortete Brownell recht eindeutig.

Es gibt einige Szenen aus dem Buch, wie die Kutschenszene, die wir für die Staffel adaptiert haben und die wirklich zum Dahinschmelzen sind – eine davon spielt an einem Gewässer, die andere an einem anderen Gewässer. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Wegen, um diese traumhaften Szenen noch schöner zu gestalten.

Auch dass es eine zweite Kutschenszene mit Colin und Penelope geben wird, hat die Showrunnerin verraten. Allerdings hielt sie sich mit Details dazu zurück.

Sie stellte allerdings auch klar, dass es nicht darum geht, die erste Kutschenszene zu toppen, sondern dass jede Staffel einen anderen Fokus setzt. Während es zum Beispiel in der 3. Staffel noch darum ging, zu erkennen, dass der beste Freund die große Liebe ist, hat die 4. Staffel eine andere Geschichte zu erzählen. Darin geht es nämlich um verbotene Liebe und das Überwinden von Klassenunterschieden.

Die 4. Staffel von Bridgerton wird sich enger an die Buchvorlage halten

In der 3. Staffel gab es einige Veränderungen zur Buchvorlage. Im Interview kam daher die Frage auf, ob es in den neuen Folgen ebenfalls kreative Veränderungen geben würde. Dazu sagte Brownell, dass man sich diesmal näher an die Vorlage gehalten hatte, als je zuvor.

Wie verführt man einen Lord? bietet viele visuelle Highlights, die sich recht einfach für den Bildschirm adaptieren ließen. Die Handlung ist sehr ähnlich. Wir haben Benedicts Charakter im Vergleich zum Buch etwas angepasst, da Luke Thompson der Figur seine eigene Persönlichkeit verleiht – viel Sensibilität und Nachdenklichkeit. Das verändert Benedicts Umgang mit Sophie in dieser Staffel.

Inwiefern Luke Thompsons Einfluss nachher in der Serie zu sehen sein wird, erfahren wir am 29. Januar 2026, wenn der erste Teil der Staffel 4 bei Netflix erscheint. Teil 2 folgt dann genau 4 Wochen später am 26. Februar.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Die Fortsetzung von Yellowstone, eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum, die nächste DC-Serie, die Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, eine deutsche Vampir-Apokalypse oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.

