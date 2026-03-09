Bridgerton-Macherin verteidigt die wahrscheinlich kontroverseste Entscheidung in Staffel 4: "War die richtige Zeit"

Achtung, Spoiler! Der Tod von Francescas Ehemann John hat Bridgerton-Fans in Staffel 4 erschüttert. Jetzt hat Showrunnerin Jess Brownell erklärt, warum der Verlust bereits in Folge 6 kommen musste.

Die 4. Staffel von Bridgerton war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Neben der spannenden Liebesgeschichte zwischen dem adeligen Benedict (Luke Thompson) und der Bediensteten Sophie (Yerin Ha) sorgte auch Francescas (Hannah Dodd) Geschichte für starke Emotionen: Der Tod von John (Victor Alli) erschütterte die Bridgerton-Tochter ebenso sehr wie die zahlreichen Fans, die womöglich nicht damit gerechnet hatten, dass John bereits so früh stirbt.

Jetzt hat sich Showrunnerin Jess Brownell dazu geäußert und erklärt, warum es bereits in Folge 6 so weit war und wir uns von John verabschieden mussten.

Deshalb musste John schon in Folge 6 von Bridgerton Staffel 4 sterben

Gegenüber People verriet Jess Brownell, dass Johns Tod nicht nur ein Mittel zum Zweck gewesen sei, um den Weg von Francescas nächster großen Liebesgeschichte zu ebnen. Sein Tod sei auch ein wichtiges Puzzlestück für die Haupthandlung der Staffel gewesen:

Natürlich verschiebt Folge 7 den Fokus auf Francesca, aber ich denke, Johns Tod spielt eine immense Rolle in Benedicts und Sophies Geschichte. Denn weil Benedict und Sophie dieses riesige Hindernis zwischen ihnen haben – Klasse –, hatten wir das Gefühl, dass dieser große Verlust besonders Violet und Benedict dazu bringen könnte, ihre Perspektive zu ändern.

Durch Johns Tod und die dazugehörige Trauer von Francesca können die beiden die Situation mit Sophie besser verstehen und wohlwollender betrachten, wie Brownell weiter erklärte:

Denn ich denke, wenn man so einen Verlust durchmacht, realisiert man, dass das Leben kurz ist und dass Liebe die wichtigste Sache von allen ist.

John-Darsteller Victor Alli wusste von Anfang an, wie lange seine Bridgerton-Reise geht

Weiterhin erklärte Brownell, dass sie Victor Alli von Anfang an über die Länge seiner Zeit bei Bridgerton informiert habe, um ihm keine falschen Erwartungen hinsichtlich seiner Zukunft in der Serie zu geben:

Als wir Hannah und Victor in Staffel 3 besetzt haben, war es mir wichtig, dass Victor ganz klar wusste, wie seine Reise aussehen wird, sodass es ihn nicht überrascht, wenn er stirbt.

Wir hatten das Gefühl, es war die richtige Zeit, um Francesca und John als Paar kennenzulernen, aber auch um uns genug Zeit zu geben, John ordentlich zu betrauern.

Bridgerton-Fans, die die Romanvorlagen von Julia Quinn gelesen haben, wussten bereits von Anfang an, dass Johns Tod bevorsteht. Im sechsten Buch Ein hinreißend verruchtet Gentleman* findet Francesca ihre zweite große Liebe mit Johns Cousin Michael. In der Netflix-Serie wurde die Figur Michael zu Michaela (Masali Baduza), weshalb sich Fans nun auf die erste ganz große queere Liebesgeschichte der Serie freuen dürfen.

Mehr:

Ob diese bereits in Staffel 5 erzählt wird, bleibt aktuell jedoch noch abzuwarten. Bridgerton soll mit neuen Folgen 2027 bei Netflix zurückkehren.

