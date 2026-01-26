Bridgerton-Macherin verteidigt umstrittene Entscheidung: Warum Benedict erst in Staffel 4 drankommt

In der 4. Staffel von Bridgerton ist Benedict die zentrale Figur, obwohl er laut Vorlage schon in Staffel 3 drangewesen wäre. Die Showrunnerin der Netflix-Serie verrät nun die Gründe dafür.

Der Wechsel der Hauptfiguren ist einer der großen Reize von Bridgerton. Der aus den Romanvorlagen übernommene Kniff verleiht der Netflix-Serie eine gewisse Kurzweiligkeit und ermöglicht mit jeder Staffel neue Perspektiven auf die Charaktere. Zuschauer:innen lieben diese Dynamik offensichtlich, gehört Bridgerton doch zu den erfolgreichsten Serien des Streaming-Dienstes.

Auch die aktuelle 4. Staffel rückt wieder eine neue Figur in den Fokus der Geschichte: Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Das zweitälteste der titelgebenden Geschwister ist zwar schon seit Folge 1 dabei, wird aber erst jetzt detaillierter beleuchtet. Die Betonung liegt auf "erst", denn in der Buchreihe von Bridgerton-Schöpferin Julia Quinn ist der Adelssohn bereits im dritten Band (dt. Titel: Wie verführt man einen Lord?) der Protagonist.

Bridgerton-Showrunnerin Jess Brownell verriet kürzlich den Grund für ihre Entscheidung, die Reihenfolge der Vorlage in der Serie etwas zu verändern.

Darum wird Benedict Bridgerton erst in Staffel 4 zur Hauptfigur

Gegenüber Entertainment Tonight gab Brownell an, dass eine Art kreative Intuition dafür verantwortlich ist, wessen Liebesgeschichte in welcher Staffel erzählt wird:

Es ist eine schwierige Balance. Ich denke, wir sollten im Auge behalten, welche Figur in ihrem Handlungsstrang bereit für die Liebe ist. Wir überlegen auch, wen wir für spätere Staffeln zurückhalten, um die Welt mit den Geschichten anderer Geschwister zu erweitern.



Offenbar hatten die Serienmacher:innen also das Gefühl, dass Benedicts Zeit in Staffel 3 noch nicht gekommen war und zogen deshalb die Story von Colin Bridgerton (Luke Newton) und Penelope Featherington (Nicola Coughlan) eine Season vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für Vorlagen-Autorin Quinn stellt diese Veränderung überhaupt kein Problem dar, wie sie ebenfalls Entertainment Tonight erklärte:

Als [die Produktionsfirma] ShondaLand mich zum ersten Mal wegen einer Adaption der Bücher angesprochen hat, habe ich ihnen die kreative Kontrolle überlassen, weil sie einfach großartig sind. Niemand macht besseres Fernsehen. Ich vertraue ihnen und teile ihre Überzeugungen. [...] Und offensichtlich war das die richtige Entscheidung.



Immerhin kommen Benedict-Fans jetzt auf ihre Kosten und dürfen dessen Romanze mit Sophie Baek (Yerin Ha) in Staffel 4 von Bridgerton verfolgen. Für die beiden feststehenden Seasons 5 und 6 wurden die jeweiligen Hauptfiguren übrigens ebenso schon bestätigt, doch auch hier könnte sich die Reihenfolge im Vergleich zu den Romanen noch unterscheiden.

Auch interessant: Bridgerton-Fanliebling bekommt seine eigene versaute Thrillerserie bei Netflix

Wann startet Bridgerton Staffel 4 Teil 2 bei Netflix?

Derzeit sind nur vier Episoden von Staffel 4 bei Netflix online gegangen. Auf Teil 2 muss die Bridgerton-Zuschauerschaft noch ein bisschen warten: Am 26. Februar 2026 geht es dann mit den restlichen vier Folgen der Benedict-Story weiter.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fortsetzung von Yellowstone, eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum, die nächste DC-Serie, die Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, eine deutsche Vampir-Apokalypse oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.

