Bridgerton macht's offiziell: Francesca & Michaela sind die Hauptfiguren in Staffel 5 – Der Teaser ist da

Netflix hat die offizielle Hauptfigur für Bridgerton Staffel 5 enthüllt. Endlich wissen wir, ob Francesca oder Eloise als nächstes ihre große Liebesgeschichte bekommt.

Die 4. Staffel von Bridgerton ist vor einem guten Monat bei Netflix zu Ende gegangen und Fans warten seitdem sehnsüchtig auf die offizielle Enthüllung, welcher Bridgerton-Spross nach Benedict (Luke Thompson) ins Scheinwerferlicht der Serie treten wird: Bekommt Eloise (Claudia Jessie) oder Francesca (Hannah Dodd) ihre ganz große Liebesgeschichte in Staffel 5?

Endlich wissen wir die Antwort darauf. Netflix hat die Hauptfigur jetzt in einem offiziellen ersten Teaser enthüllt und dabei weitere frohe Kunde geteilt.

Seht hier den ersten Teaser zu Bridgerton Staffel 5:

Bridgerton - Staffel 5 Ankündigung (Deutsch) HD

Es ist offiziell: Bridgerton Staffel 5 dreht sich um Francesca und Michaela

Wie der erste Teaser offiziell bestätigt, wird Francesca in Staffel 5 von Bridgerton die Hauptrolle einnehmen. Wer die neue Liebe an ihrer Seite sein wird, enthüllt der Teaser jetzt ganz offiziell. Alle, die die Romanvorlage von Julia Quinn nicht gelesen sowie die Schwingungen zwischen Francesca und der Cousine ihres verstorbenen Ehemanns John nicht mitbekommen haben, dürfen sich nun auch in Gewissheit wiegen: Michaela (Masali Baduza) wird die Frau an Francescas Seite sein. Damit erzählt die Netflix-Serie in Staffel 5 endlich die erste ganz große queere Liebesgeschichte der Serie in einem Hauptpaar.

Zum Ende von Staffel 4 haben Fans zahlreiche Hinweise und Vermutungen gesammelt, ob Francesca oder Eloise als nächstes an der Reihe sind. Während Eloise im Staffelfinale zwar auch einige verdächtige Aussagen getätigt hat, die auf eine Offenheit gegenüber einer künftigen Liebesgeschichte hindeuten, haben Francesca und Michaela bereits großen Raum in den letzten Folgen eingenommen. Dass ihre Geschichte also der ihrer großen Schwester vorgezogen wird, macht in der Narration der Serie tatsächlich sehr viel Sinn.

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Zuletzt gingen die beiden jedoch getrennte Wege. Nachdem Michaela Francesca eine große Stütze nach Johns Tod war, bat die Bridgerton-Tochter ihre neugewonnene Freundin darum, etwas länger in London zu bleiben, um ihr weiter Trost zu spenden. Michaela sagte zunächst zu, verließ London jedoch urplötzlich. Womöglich weil sich von ihrer Seite bereits Gefühle entwickelt haben? Oder weil sie die rechtmäßige Erbin von Johns Anwesen ist und sie daher ein schlechtes Gewissen gegenüber Francesca hat? Wir werden es in Staffel 5 herausfinden.

Die offizielle Synopsis zu Staffel 5 lautet wie folgt:

Zwei Jahre nachdem sie ihren Ehemann John verloren hat, entscheidet sich Francesca aus praktischen Gründen dazu, wieder den Heiratsmarkt zu betreten. Aber als Johns Cousine Michaela nch London zurückkehrt, um sich um das Kilmartin-Anwesen zu kümmern, drängen Frans komplizierte Gefühle sie dazu, zu hinterfragen, ob sie ihren pragmatischen Plan durchziehen oder ihren inneren Leidenschaften nachgehen will.

Wann kommt Bridgerton Staffel 5 zu Netflix?

Wie der erste Teaser ebenfalls offiziell bestätigt, befindet sich die neue Bridgerton-Staffel jetzt in Produktion. Das ist eine großartige Nachricht für Fans, die darauf hoffen dürfen, dass die neue Season weitaus schneller bei Netflix eintrifft als die Vorgänger. Mit etwas Glück könnte Staffel 5 bereits im Sommer 2027 beim Streamer erscheinen.

Über die Highlights in Staffel 4 sowie die Zukunft von Bridgerton habe ich mit meiner Moviepilot-Kollegin Esther Stroh umfangreich im Podcast gesprochen. Unter anderen hört ihr darin, ob wir uns auf Francesca und Michaela als neues Liebespaar freuen:

Podcast: Bridgerton streut im Staffel 4-Finale Hinweise auf Staffel 5

Netflix' Hitserie Bridgerton hält im Finale der 4. Staffel trotz erwartbarem Happy End noch einige Wendungen bereit. Wir diskutieren im Podcast zu Teil 2 nicht nur Benedicts und Sophies Lovestory, sondern auch Tode, Trennungen und die Rückkehr beliebter Figuren.

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Nach dem Ende der 4. Staffel von Bridgerton wägen wir die Chancen ab, ob Francesca oder doch eher Eloise Staffel 5 bei Netflix anführen wird. Außerdem haben wir einige Theorien zur neuen Lady Whistledown, die die Zukunft der Netflix-Serie aufmischen dürfte.

