Bridgerton plant weitere Serien: Netflix-Erfolg soll neue Ableger zu bekannten Figuren erhalten

Bridgerton soll bei Netflix seinen Erfolg mit weiteren Serien-Spin-offs ausbauen. Nach Queen Charlotte warten noch viele Geschichten anderer Figuren darauf, als Miniserien erzählt zu werden.

Nächste Woche kehrt Bridgerton mit Teil 2 der 4. Staffel zurück, um die Lovestory von Benedict (Luke Thompson) und Sophie (Yerin Ha) abzuschließen. Ein neuer Trailer versprach zuletzt ein romantisches Staffelfinale. Unterdessen wächst die Welt von Bridgerton aber auch im Hintergrund stetig weiter.

Neue Bridgerton-Ableger bei Netflix in Planung: Was kommt nach Queen Charlotte?

Der Bridgerton-Stammbaum wird ständig erweitert. Aber nicht nur die fleißig heiratende Familie im Serientitel baut ihren Kreis aus. Auch das Universum von Netflix' Erfolgsserie macht sich für neuen Nachwuchs bereit. Nachdem Queen Charlotte 2023 als erstes Spin-off die Vorgeschichte der Königin (Golda Rosheuvel) erzählte, sollen nun weitere ausgekoppelte Geschichten entstehen.

Gegenüber Deadline verriet Tom Verica, der Folge 1 der 4. Staffel inszenierte und Bridgerton als ausführender Produzent unterstützt, dass sich hinter den Netflix-Kulissen neue Kapitel anbahnen:

Queen Charlotte hat uns als Erfahrung sehr gefallen. Es war ein kleinerer Einblick in eine ganz bestimmte Liebesgeschichte, die sich über ein paar Episoden erstreckte. Ich glaube, da haben wir einen Nerv getroffen, auf den das Publikum wirklich reagiert hat. Deshalb führen wir Gespräche über einige andere Projekte. Hoffentlich wird es zu gegebener Zeit Neuigkeiten oder Ergebnisse zu verkünden geben. Hoffentlich.

Konkretes wollte Verica noch nicht zu den kommenden Bridgerton-Storys verraten, ließ sich dann aber doch zu einer Andeutung hinreißen:

Ich sage es mal so: Es handelt sich um Charaktere, denen wir schon begegnet sind und die uns bereits am Herzen liegen. Aber wie gesagt, wir sprechen über verschiedene Möglichkeiten. Das Schöne an einem so großen Cast ist, dass es viele Geschichten gibt, in die man eintauchen kann – aber die speziellen, über die wir gerade sprechen, werden wirklich sehr, sehr viel Freude bereiten.

Wann geht Bridgerton bei Netflix weiter?

Falls Bridgerton sich nach Queen Charlotte erneut auf ein Prequel verlegt, könnte das nächste Spin-off die Vorgeschichte von Lady Danbury ( Adjoa Andoh ) oder die erste Lovestory von Briderton-Mutter Violet ( Ruth Gemmell ) erzählen. Um zu erfahren, welche Ideen das Serien-Team tatsächlich hat, müssen wir uns aber wohl noch etwas gedulden.

Staffel 4 von Bridgerton kehrt mit den letzten vier Folgen am Donnerstag, dem 26. Februar 2026 zurück. Ein angedeutetes tragisches Ereignis dürfte in Teil 2 dann die Weichen für die nächste Staffel stellen.

Die bereits bestellten Staffel 5 und 6 werden von Francesca und Eloise handeln. Wer zuerst drankommt, wurde noch nicht verraten. Doch da der Dreh schon für dieses Frühjahr angesetzt ist, könnte Staffel 5 befreits früher kommen als gedacht, nämlich ab Sommer 2027.

Und wann startet dann das nächste Bridgerton-Spin-off nach Queen Charlotte? Wahrscheinlich ist, dass es nicht zu dicht mit der nächsten Season bei Netflix herausgebracht wird. Ein Start im Jahr 2028 ist in einem so frühen Planungsstadium nicht abwegig, bleibt aber reine Spekulation, bis wir mehr erfahren.

Bridgerton im Podcast: Wie anders ist Staffel 4, Teil 1 bei Netflix?

Bridgerton ist eine der beliebtesten Netflix-Serien. Doch in der 4. Staffel wird das Konzept der romantischen Erzählung mehr verändert als in jeder Staffel davor. In diesem Podcast-Check stellen wir das neue Paar im Zentrum der Staffel vor und erklären, ob die Serie sich mit den Änderungen erfolgreich erneuern kann.