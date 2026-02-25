Bridgerton schockt in Staffel 4 mit einem Schicksalsschlag: Von dieser Figur müssen wir uns in Teil 2 verabschieden

Die neuen Folgen von Bridgerton Staffel 4 überraschen mit einem großen Schicksalsschlag. Von einer geliebten Figur müssen sich Fans für immer verabschieden.

Die Gerüchteküche brodelte seit Wochen gewaltig, dass es im 2. Teil von Bridgerton Staffel 4 womöglich einen großen Figurentod zu verzeichnen gibt. Adleräugige Fans erspähten verdächtige Details in der ersten Vorschau auf die neuen Folgen, Bridgerton-Autorin Julia Quinn goss daraufhin noch einmal gewaltig Öl ins Feuer und sprach von einem "tragischen Ereignis", für das wir "Taschentücher bereithalten" sollten.

So kommt es nun auch: Bridgerton verabschiedet sich offiziell von einer Figur.

Achtung, es folgen starke Spoiler zu Bridgerton Staffel 4 Teil 2!

Bridgerton verabschiedet sich von John: Francescas Ehemann stirbt in Staffel 4 Teil 2

Während die Liebesgeschichte zwischen Benedict (Luke Thompson) und Sophie (Yerin Ha) in den neuen Folgen weiter ihren turbulenten Lauf nimmt, wird auch die Geschichte von Francesca (Hannah Dodd) weitererzählt. Ihre Beziehungsprobleme mit John (Victor Alli) scheinen sich zu legen und ihr anfängliches Unbehagen gegenüber Johns Cousine Michaela (Masali Baduza) wird langsam zu einer wahrhaften Freundschaft.

Während John sich über das neue Bündnis freut, muss er die beiden wegen eines plötzlich auftretenden Kopfschmerzes allein lassen. Was harmlos aussieht, endet für John tödlich: Am Ende von Folge 6 sehen wir, wie Francesca ihren leblosen Ehemann in ihrem gemeinsamen Bett auffindet. Er ist an einem geplatzten Hirnaneurysma gestorben.

Der Schock dürfte wohl nicht nur bei Francesca tief sitzen, sondern auch bei den Fans, denen dieser Tod in der Serie sehr plötzlich erzählt wird – auch wenn Kenner:innen der Romanvorlagen von Julia Quinn diesen natürlich längst haben kommen sehen.

Bridgerton leitet mit Johns Tod Francescas nächste große Liebesgeschichte ein

Auch im sechsten Bridgerton-Roman Ein hinreißend verruchter Gentleman * stirbt John, was Francesca zunächst in tiefe Trauer stürzt. Mit der Zeit kommt sie jedoch Johns Cousin Michael näher, mit dem sie ihre zweite große Liebe erlebt. Die Netflix-Serie hat aus Michael stattdessen Michaela gemacht, somit werden wir in kommenden Staffeln zwischen den beiden Frauen die erste große queere Liebesgeschichte der Bridgerton-Geschichte erleben.

Mehr zu Bridgerton:

Zum Ende von Staffel 4 herrschten zwischen Francesca und Michaela bereits verdächtige Spannungen – die Michaela womöglich dazu veranlasst haben, Mayfair urplötzlich zu verlassen. Wie es für die beiden weitergeht, werden die kommenden Staffeln von Bridgerton zeigen. Einen Veröffentlichungszeitraum für Staffel 5 hat Netflix noch nicht bekannt gegeben, doch rechnen wir mit dieser aktuell noch 2027.

