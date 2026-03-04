Bridgerton Staffel 4 ändert tragische Geschichte aus den Büchern: Deshalb ist Francesca in der Serie nicht schwanger

In Bridgerton Staffel 4 verliert Francesca nicht nur ihren Ehemann John, auch glaubt sie für kurze Zeit, sie sei schwanger. In der Romanvorlage spielt sich dieses Thema noch viel tragischer ab.

Neben der romantischen Liebesgeschichte zwischen Sophie (Yerin Ha) und Benedict (Luke Thompson) nimmt dessen jüngere Schwester Francesca (Hannah Dodd) in Bridgerton Staffel 4 ebenfalls eine große Rolle ein. Sie wird von einem Schicksalsschlag ereilt, als sie ihren Ehemann John (Victor Alli) urplötzlich an ein Hirnaneurysma verliert.

Während Francesca kurz Hoffnung schöpft und glaubt, sie sei vor Johns Tod noch schwanger geworden, entpuppt sich dieser Glaube als falsch, was die junge Frau in weitere Trauer stürzt. Beinahe wäre diese Geschichte jedoch noch herzzerreißender gewesen, denn in der Romanvorlage von Julia Quinn ereignet sich das Ganze etwas anders.

In der Bridgerton-Romanvorlage hat Francesca eine Fehlgeburt

In Quinns sechstem Bridgerton-Roman Ein hinreißend verruchter Gentleman* , der Francesca ins Zentrum der Handlung stellt, ist ihre Schwangerschaft kein falscher Alarm, sondern sie trägt tatsächlich für kurze Zeit ein Kind in sich. Doch die Freude darüber währt nicht lange, denn nach Johns Tod erleidet Francesca eine Fehlgeburt.

Bridgerton-Showrunnerin Jess Brownell erklärte im Interview mit US Weekly , warum sie sich dazu entschied, die Geschichte in der Serie anders zu erzählen:

Letztendlich denke ich, dass Johns Tod und die Beerdigung auf mehrere Weisen eine Änderung vom Ton der Serie sind. Episode 7 hat Momente der Leichtigkeit, aber es ist eine sehr vier dunklere Version von Bridgerton, was ich wirklich interessant finde, vor allem dadurch, wie die Familie zusammenkommt.

Für Francesca wäre es zu hart gewesen, nach ihrem großen Verlust auch noch eine Fehlgeburt zu haben, wie Brownell weiter verriet:

Eine Fehlgeburt fühlte sich für die Serie als ein wenig zu weit gehend an. Ich denke, es wäre sehr schwer für Francesca gewesen, sich davon zu erholen.

Dennoch wolle sie ein Detail in kommenden Staffeln aufgreifen, das auch in der Romanvorlage Teil von Francescas Geschichte ist:

Wir wollen die Fruchtbarkeitsgeschichte dennoch ehren. Wir haben versucht, das schon diese Staffel zu machen und wir werden damit in kommenden Staffeln weitermachen.

Damit spielt Brownell auf die Entwicklung aus den Büchern an, in der Francesca viele Jahre lang keine Kinder gebären kann. Mit Johns Cousin Michael Stirling kann sie später jedoch Kinder bekommen. Wie sich das Ganze in kommenden Staffeln der Serie niederschlagen wird, bleibt abzuwarten. Da die Serie aus Michael Michaela (Masali Baduza) gemacht hat und Francesca somit mit einer Frau zusammenkommt, dürfen wir besonders gespannt sein, ob und wie die beiden gemeinsame Kinder haben werden. Im frühen 19. Jahrhundert war das natürlich noch ein komplettes Tabuthema.

Wann kommt Bridgerton Staffel 5 zu Netflix?

Ob Francesca im Zentrum der kommenden 5. Staffel stehen wird oder dieser Posten an ihre Schwester Eloise (Claudia Jessie) geht, ist aktuell noch nicht offiziell verkündet worden. Die neue Season von Bridgerton soll jedoch noch im Sommer bis Herbst 2027 bei Netflix an den Start gehen.

