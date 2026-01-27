Bridgerton Staffel 4: Cast, Stammbäume und Familienverhältnisse der Netflix-Serie sortiert

Am 29. Januar 2026 ist Bridgerton nach anderthalb Jahren Pause bei Netflix zurückgekehrt. Wer im Cast nicht den Überblick verlieren will, findet hier Hilfe mit Stammbaum-Übersichten und mehr.

Mit Teil 1 der 4. Staffel meldet sich Bridgerton bei Netflix zurück. Seit wir den Stammbaum von Bridgertons 3. Staffel verinnerlicht haben, hat sich allerdings einiges in der Familienzusammensetzung getan. Neuzugänge stoßen dazu, während andere Cast-Mitglieder verschwinden oder (vorerst) nur erwähnt werden. Damit ihr beim Schauen nicht den Überblick zu Figuren und Verwandtschaftsverhältnissen verlieren, schlüsseln wir euch wieder die Bridgerton-Besetzung aller Figuren übersichtlich auf und gehen dabei nach Familien vor. Natürlich spoilerfrei für zukünftige Entwicklungen in Teil 2. Sortiert mit uns:

die Bridgerton-Familie

die Featherington-Familie

Sophies Familie (Penwood)

weitere Figuren

Familie Bridgerton in Staffel 4: Alle 8 Geschwister und Ehepartner mit Stammbaum

Im Mittelpunkt der Netflix-Serie steht auch in der lohnenswerten 4. Staffel die Adelsfamilie im Titel: die Bridgertons. Nach dem Tod des Vaters wacht Lady Violet über die Verheiratung ihrer Kinder in der Londoner Oberklasse eines fiktiven Regency-Englands – ob sie nun wollen oder nicht.

Die Bridgerton-Eltern sind:

Lord Edmund Bridgerton (Rupert Evans) †

Bridgerton (Rupert Evans) † Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) – sie findet mittlerweile als Witwe Gefallen an Lord Marcus Anderson (Daniel Francis)

Gemeinsam waren Lord und Lady Bridgerton fleißig und brachten 8 Kinder zur Welt. Praktischerweise (für uns) wurden diese alphabetisch nach ihrer Geburtsreihenfolge benannt. Wer also nicht auf Anhieb weiß, wer von den Geschwistern älter ist, muss nur das ABC durchgehen. Die 8 Romanvorlagen rücken genau wie die einzelnen Netflix-Staffeln immer einen neuen Bridgerton-Spross samt eigener Lovestory in den Fokus.

Bridgertons der dritten Generation existieren in Staffel 4 ebenfalls schon jede Menge, auch wenn sie häufig abwesend sind. Folgende Kinder gehören zum Bridgerton-Clan:

Augie Basset ist der Sohn von Daphne und Simon (Auftritt in Staffel 2)

Basset ist der Sohn von Daphne und Simon (Auftritt in Staffel 2) Ein noch namenloses Bridgerton-Baby haben Anthony und Kate bereits in Staffel 3 erwartet und in Staffel 4 in Indien bekommen

haben Anthony und Kate bereits in Staffel 3 erwartet und in Staffel 4 in Indien bekommen Elliot Bridgerton ist der Sohn von Penelope und Colin (Auftritt in Staffel 4)

Bridgerton-Besetzung bis Staffel 4: Der Stammbaum der Featheringtons

Zu Beginn der 4. Staffel sieht derbei Netflix also wie folgt aus:

Nachdem Penelope in Staffel 3 unter die Haube gekommen ist, spielt Familie Featherington in Staffel 4 eine deutlich kleinere Rolle. Umso wichtiger ist da die Gedankenstütze, wer im Clan der Featheringtons wer ist. Als erster männlicher Nachkomme wird Penelopes und Colins Sohn in der Erbfolge zum neuen Lord Featherington.

Staffel 4 von Bridgerton führt die (Stief-)Familie von Mündel Sophie ein

Entsprechend gestaltet sich derin Staffel 4 wie folgt:

Ganz neu zum Cast der 4. Staffel stößt die in ihrer Verwandtschaft etwas kompliziertere Adelsfamilie Penwood, die die Nachnamen Gun, Li und Baek tragen:

Lady Araminta Gun (Katie Leung) ist das Oberhaupt ihres Hauses, sie heiratete Vicount Li, der verstarb, und später Richard Gun, Sophies Vater

(Katie Leung) ist das Oberhaupt ihres Hauses, sie heiratete Vicount Li, der verstarb, und später Richard Gun, Sophies Vater Rosamund Li (Michelle Mao) ist Lady Aramintas ehrgeizige und heiratswillige Tochter aus erster Ehe und Sophies Stiefschwester

(Michelle Mao) ist Lady Aramintas ehrgeizige und heiratswillige Tochter aus erster Ehe und Sophies Stiefschwester Posy Li (Isabella Wei) ist Lady Aramintas zweite Tochter aus erster Ehe und netter zu Stiefschwester Sophie

(Isabella Wei) ist Lady Aramintas zweite Tochter aus erster Ehe und netter zu Stiefschwester Sophie Sophie Baek (Yerin Ha) ist Lady Guns Stieftochter; Teil 1 der 4. Staffel Bridgerton deutet an, dass Sophie von ihrem adeligen, biologischen Vater vermutlich unehelich mit einer Dienerin (mit Nachname Baek) gezeugt wurde, er umging den Skandal, indem er sie statt offizielles Kind als "Mündel" aufzog (also öffentlich lediglich ihr erziehungsberechtigter Vormund war)

(Yerin Ha) ist Lady Guns Stieftochter; Teil 1 der 4. Staffel Bridgerton deutet an, dass Sophie von ihrem adeligen, biologischen Vater vermutlich unehelich mit einer Dienerin (mit Nachname Baek) gezeugt wurde, er umging den Skandal, indem er sie statt offizielles Kind als "Mündel" aufzog (also öffentlich lediglich ihr erziehungsberechtigter Vormund war) Earl of Penwood (Arthur Lee) † – Lord Penwood war Sophies Vater und Aramintas zweiter Ehemann, von ihm erhielt sie den Nachnamen Gun, in der Buchvorlage lautet sein Vorname Richard

Teil 1 der 4. Staffel klärt die Familienverhältnisse noch nicht vollends auf. Teil 2 drüfte letzte Unklarheiten zum Netflix-Start am 26. Februar 2026 wohl ausräumen.

Bridgerton Staffel 4: Weitere wichtige Figuren im Cast der Netflix-Serie

Darüber hinaus gehören noch weitere Figuren in Staffel 4 der Netflix-Serie zur Besetzung. Hier findet ihr aufgelistet die wichtigsten alten und neuen Charaktere, die ihr kennen solltet:



Zurückkehrende Figuren in Staffel 4 von Bridgerton:

Weitere Neuzugänge in Staffel 4 von Bridgerton

Alfie (David Moorst), ein Diener und Kollege von Sophie

(David Moorst), ein Diener und Kollege von Sophie Irma (Fiona Marr), eine ältere Dienerin und Kollegin von Sophie

(Fiona Marr), eine ältere Dienerin und Kollegin von Sophie Hazel (Gracie McGonigal) eine einarmige Dienerin und Freundin von Sophie

