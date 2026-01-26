Bridgerton Staffel 4 überzeugt mit einer großen Änderung: So gut beginnt Teil 1 bei Netflix

Benedict tritt in Bridgerton Staffel 4 ins Scheinwerferlicht. Seine Geschichte lässt den Netflix-Hit neue Gewässer erkunden, die der Serie mehr als guttun.

Fast zwei Jahre mussten sich Bridgerton-Fans um die 4. Staffel bei Netflix gedulden, ab sofort stehen endlich die ersten vier Folgen der neuen Season im Programm. Darin tritt der zweitälteste Bridgerton-Sohn Benedict (Luke Thompson) ins Rampenlicht und macht sich auf die Suche nach seiner Lady in Silber (Yerin Ha).

Während ein prunkvoller Maskenball den glamourösen Auftakt bildet, werden die ersten Episoden schon bald von einer neuen Richtung für die Serie dominiert: Mit Fokus auf die Bediensteten der wohlhabenden Häuser im Mayfair des 19. Jahrhunderts. Sie bringen nach drei Staffeln frischen Wind in die Serie, den Bridgerton dringend gebraucht hat.

Benedict tritt in Bridgerton Staffel 4 ins Scheinwerferlicht – doch Sophie stiehlt ihm die Show

Der ewige Junggeselle Benedict konnte sich in den vergangenen drei Staffeln von Bridgerton nur schwer festlegen. Seine Passion für die Malerei kam und verflog genau so schnell wie seine Liebschaften mit Madame Delacroix (Kathryn Drysdale), Tilly Arnold (Hannah New) und dem ein oder anderen Gentleman. Als er auf Drängen seiner Mutter Violet (Ruth Gemmell) den ersten großen Ball der Saison im Hause Bridgerton besucht, soll sich jedoch schlagartig alles verändern.

Denn eine mysteriöse Dame in Silber gewinnt seine Aufmerksamkeit, ohne sich im Vergleich zu den vielen Debütantinnen in Mayfair das kleinste bisschen Mühe zu geben. Eine märchenhafte Tanzstunde auf der Terrasse des Anwesens weckt für Benedict schließlich unvergessliche Gefühle.

Was er jedoch nicht weiß, ist, dass sich hinter seiner Auserwählten das Dienstmädchen Sophie Baek verbirgt, die im Hause von Araminta Gun (Katie Leung) arbeitet. Mithilfe ihrer Kolleg:innen ist es Sophie gelungen, sich heimlich auf den Maskenball zu schleichen – und so muss sie sich schon bald wieder verabschieden, bevor Benedict hinter ihr großes Geheimnis kommt. Während Benedict beginnt, öffentlich nach der Unbekannten zu suchen, tragen Sophies Handlungen plötzlich weitreichende Konsequenzen.

Seht hier den Trailer zu Bridgerton Staffel 4:

Bridgerton - S04 Trailer (Deutsch) HD

Die 4. Staffel von Bridgerton war im Vorfeld mit einigen Zweifeln besetzt, denn Benedict hat sich durch seine Unentschlossenheit in den vergangenen Staffeln nicht gerade als vielversprechende Hauptfigur etabliert. Ebenso ist die neue Season mit der Frage gestartet, wie sich die Serie ohne das große Geheimnis um Lady Whistledowns Identität schlagen würde, die zum Ende von Staffel 3 offiziell durch Penelope (Nicola Coughlan) enthüllt wurde. Die ersten Folgen geben auf beide Probleme umfangreiche Antworten.

Benedict wird von Sophie bei ihrer unverhofften Begegnung so sehr verzaubert, dass er sich nach all den Jahren endlich ein Ziel setzt. Somit wird der Bridgerton-Sohn erstmals aktiver Spieler im Match seines Lebens, anstatt passiv am Spielfeldrand zu stehen. Benedicts entwaffnende Positivität und freundlicher Charme, mit welchen er die Suche nach der Unbekannten begeht, lassen das Publikum erstmals richtig mit ihm mitfiebern. Doch der größte Coup der Staffel besteht nicht aus Benedicts Verwandlung selbst, sondern aus seiner Auserwählten: Sophie.

Denn viel interessanter, als Benedict jemals sein könnte, ist der Neuzugang im Bunde, der sich in den ersten vier Folgen als wahre Hauptfigur der neuen Staffel entpuppt. Sophie wurde als uneheliche Tochter eines Edelmannes geboren und nach dem Tod ihres Vaters von ihrer Stiefmutter dazu gezwungen, als Dienstmädchen zu arbeiten. Somit haben wir es mit einer klassischen Aschenputtel-Story zu tun, die sich ganz vorzüglich in die Welt von Bridgerton einfügt. Denn heimliche Affären außerhalb des gesellschaftlichen Standards waren damals nicht unüblich – bereits Staffel 1 hat dieses Feld mit Anthonys (Jonathan Bailey) Beziehung zu der Sängerin Siena Rosso (Sabrina Bartlett) gestreift.

Staffel 4 setzt hier jedoch noch einmal eine Schippe drauf.

Bridgerton wird in Staffel 4 zu Downton Abbey – und das ist gut so

Durch Sophies Stand als Dienstmädchen öffnet Bridgerton umfangreich die Pforten zur unteren Etage, in der wir endlich diejenigen kennenlernen, die den Bridgertons, Featheringtons und weiteren großen Häusern in Mayfair den Tee servieren, die Schuhe putzen und all die anderen unliebsamen Aufgaben übernehmen, für die es in vorherigen Staffeln nur wenig Beachtung gab. Während Bridgerton schon immer auch den Blick für die Ungerechtigkeiten des 19. Jahrhunderts hatte, besonders was die Rolle von Frauen in der Gesellschaft angeht, rücken nun bittere Klassenunterschiede in den Fokus.

Sophies Handlungen lösen eine ganze Kaskade in Mayfair aus, die sich zu einem regelrechten "Dienstmädchen-Buhlen" entwickelt und die Obrigkeit wie auch das Publikum mit ungemütlichen Themen konfrontiert. Serien-Fans werden sich mehr als einmal an Downton Abbey erinnert fühlen, das sich über sechs Staffeln hinweg durch stetige und authentische Oben-Unten-Dynamiken auszeichnete. Durch die Aufnahme dieses für Bridgerton-Verhältnisse neuen Bereichs gelingt es Staffel 4 schließlich auch, über das fehlende Geheimnis um Lady Whistledown hinwegzutrösten, die in den frischen Folgen tatsächlich etwas in den Hintergrund rückt.

Doch zeichnet sich der erste Teil von Season 4 generell durch eine überraschende Wandelbarkeit aus, indem jede einzelne Folge mit neuen Schauplätzen daherkommt. Während Episoden in vorherigen Staffeln häufig ineinander verschwommen sind, bleibt hier jedes Kapitel für sich genommen im Gedächtnis und glänzt mit einem beinahe in sich geschlossenen Handlungsverlauf und einhergehenden Highlights: Der unerwartete Besuch von Benedicts Landhaus etwa (liebe Cottage-Grüße an alle Heated Rivalry-Fans an dieser Stelle), ebenso wie der Wechsel von Sophies Arbeitsplatz in Folge 4.

Gerahmt wird die Staffel von den Geschichten der vielen weiteren Figuren, wie Francesca (Hannah Dodd), die zum Sexleben mit ihrem frisch vermählten John (Victor Alli) viele unangenehme Fragen hat. Ihre Mutter Violet erlebt hingegen mit Lord Marcus (Daniel Francis) einen sympathisch ungeschickten zweiten Frühling. Eloise (Claudia Jessie) hat dem Heiratsmarkt nun offiziell abgeschworen, während eine einsame Königin (Golda Rosheuvel) ihre beste Freundin Lady Danbury (Adjoa Andoh) einfach nicht gehen lassen will. Und zum Glück gibt es auch wieder ein paar feurige Polin-Momente (Penelope und Colin), die an die Höhen von Staffel 3 zurückerinnern.

So gelingt Bridgerton in Staffel 4 mit den ersten vier Folgen eine rundum gelungene Fortsetzung mit reichlich frischem Wind – nach dem Teil 2 gar nicht schnell genug kommen kann.

Bridgerton Staffel 4 ist am 29. Januar 2026 mit Teil 1 bei Netflix gestartet. Teil 2 folgt am 26. Februar. Grundlage für diesen Serien-Check waren die ersten vier Folgen.