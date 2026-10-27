Bridgerton Staffel 5 ist endlich im Kasten: So bald könnte es jetzt bei Netflix weitergehen

Bridgerton könnte schon bald mit neuen Folgen bei Netflix zurückkehren. Denn die 5. Staffel ist jetzt offiziell abgedreht!

Erst Anfang des Jahres sind Bridgerton-Fans in den Genuss der 4. Staffel bei Netflix gekommen und durften der Liebesgeschichte zwischen Benedict (Luke Thompson) und Sophie (Yerin Ha) beiwohnen. Und schon bald könnte es Nachschub geben, denn die 5. Season von Bridgerton hat gerade ihren letzten wichtigen Meilenstein erreicht.

Bridgerton Staffel 5 beendet Dreharbeiten – neue Folgen kommen 2027

Luke Thompson war letzte Woche in der britischen Talkshow This Morning zu Gast, um sein neues Theaterstück The Life of Others vorzustellen, in dem er an der Seite von Keira Knightley zu sehen ist. Dabei erklärte er, dass Benedict auch in Staffel 5 zurückkehren werde – und die Dreharbeiten dazu nun beendet seien:

Jetzt geht es um Francesca und Michaela, aber natürlich wird Benedict immer noch dabei sein. Wir sind gerade damit fertig geworden. Es lief gut.

Netflix hat die frohe Kunde gestern offiziell bestätigt und teilte auf der ihrer internen Seite Tudum mit, dass die Dreharbeiten zu Staffel 5 tatsächlich abgeschlossen sind.

Damit konnte die Season ihren straff angesetzten Zeitplan halten, was für Fans eine großartige Nachricht darstellt. Nach den Dreharbeiten folgt jetzt noch eine umfangreiche Postproduktionsphase, die vermutlich wieder mehrere Monate in Anspruch nehmen wird. Dennoch dürfen wir davon ausgehen, dass sich der Abstand zwischen Staffel 4 und Staffel 5 im Vergleich zu den vorherigen Seasons nochmal deutlich verkürzt hat, die etwa 21 Monate bis zwei Jahre betrugen.

Tatsächlich stehen die Chancen gut, dass Bridgerton bereits ab Sommer 2027 mit der 5. Staffel zurückkehren wird und damit nur rund eineinhalb Jahre nach Staffel 4. Netflix hat den Termin aber natürlich noch nicht offiziell bestätigt, er bleibt also zum aktuellen Zeitpunkt reine Spekulation. Doch dürfen Fans jetzt durchaus hoffen – und erste Bilder sollten nun auch nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Francesca und Michaela treten in Staffel 5 ins Scheinwerferlicht

Die 5. Staffel wird sich der Liebesgeschichte der zweitältesten Bridgerton-Tochter Francesca annehmen. Diese musste in Staffel 4 mit dem Tod ihres Ehemannes John (Victor Alli) einen herben Verlust erleiden. Johns Cousine Michaela bildete für Francesca in ihrer vereinten Trauer eine wichtige Stütze.

Bereits zum Ende der Season schien es, als würde zwischen den beiden Frauen langsam mehr als Freundschaft entstehen. Dass Michaela London urplötzlich verlassen hat, erstickte die aufflammenden Gefühle jedoch im Keim.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Bridgerton Staffel 5

In Staffel 5 sollen die beiden nach einem Zeitsprung von zwei Jahren wieder aufeinandertreffen. Francesca beschließt, sich aus pragmatischen Gründen wieder in den Heiratsmarkt zu stürzen. Doch machen ihre Gefühle für Michaela die Sache zunehmend kompliziert ...