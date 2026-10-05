Bridgerton-Überraschung: Die Arbeit an Staffel 6 (!) hat schon begonnen, obwohl Staffel 5 noch gar nicht gestartet ist

Die Dreharbeiten zur 5. Staffel von Bridgerton laufen noch auf Hochtouren, da gibt es bereits gute Nachrichten für die Zukunft der beliebten Netflix-Serie und Staffel 6.

Über ein halbes Jahr ist es mittlerweile her, seit die 4. Staffel von Bridgerton bei Netflix zu Ende gegangen ist und die Liebesgeschichte zwischen Benedict (Luke Thompson) und Sophie Baek (Yerin Ha) erzählt hat. Seitdem warten Fans gespannt auf die nächsten Seasons, die Francescas (Hannah Dodd) und Eloises (Claudia Jessie) eigene Staffeln bereits angekündigt haben.

Während Staffel 5 aktuell noch in Großbritannien gedreht wird, gibt es bereits frohe Kunde zur Bridgerton-Zukunft und Staffel 6 zu verkünden. Denn die Arbeiten dazu wurden schon jetzt offiziell aufgenommen.

Eloises Liebesgeschichte kommt: Die Drehbucharbeiten zu Bridgerton Staffel 6 haben begonnen

Bridgerton-Showrunnerin Jess Brownell entwickelt die Drehbücher der neuen Staffeln in Writers' Rooms mit mehreren Autor:innen. Fiona Kida stieß bereits 2022 als Writers' Assistant zu dem Netflix-Hit und arbeitet nun auch an den kommenden Seasons mit. In einem TikTok, das später gelöscht wurde, aber noch auf X (via What's on Netflix ) zu finden ist, erklärte sie vor wenigen Tagen:

Wir haben mit Eloises neuer Staffel begonnen und lesen die Bücher erneut, um uns vorzubereiten und zu sehen, wo wir die Figuren zurückgelassen haben. Ich habe heute die ersten Notizen gemacht, was in dieser Phase viel Spaß macht, denn alle pitchen große Ideen. Die andere Assistenz hat von da an übernommen und ich habe auch ein paar Sachen gepitcht, von denen ich denke, dass sie cool zu sehen wären.

Wie sie weiter verriet, gehe sie die Romanvorlage nun nach "Lieblingszitaten, - momenten und -Set Pieces" durch, um die Drehbuchautor:innen bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Eloises Staffel wird maßgeblich auf dem Roman In Liebe, ihre Eloise* von Julia Quinn basieren, in welchem Eloise den Witwer Sir Philip Crane kennen und lieben lernt. Wie sehr sich die Serie dabei an die Vorlage halten wird, muss sich hingegen noch zeigen.

Bridgerton Staffel 6 könnte früher kommen als gedacht

Für alle Bridgerton-Fans sind die begonnen Drehbucharbeiten eine großartige Nachricht. Denn je früher damit begonnen wird, desto eher dürfen wir womöglich mit der neuen Staffel auf Netflix rechnen. Bereits bei Staffel 5 hat die Serie ihre zeitlichen Produktionsabläufe angezogen, sodass wir aktuell mit den neuen Folgen im Sommer 2027 rechnen dürfen.

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Je nachdem, wann die Dreharbeiten für Staffel 6 aufgenommen werden, könnten wir mit der Folgestaffel dann womöglich sogar noch Ende 2028 oder früh im Jahr 2029 rechnen. Ob das tatsächlich passiert, bleibt zum aktuellen Zeitpunkt jedoch natürlich erst noch weiter abzuwarten. Netflix hat die etwaigen Veröffentlichungszeiträume für die neuen Folgen nicht offiziell bestätigt.

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