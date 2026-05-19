Bridgerton-Star bereut ihre Kussszene in Harry Potter: "Kann sie mir nicht anschauen"

Dieser Bridgerton-Star teilte einen romantischen Filmmoment mit Harry Potter-Hauptdarsteller Daniel Radcliffe. Ihren Auftritt kann Katie Leung aber aus einem bestimmten Grund nicht leiden.

Bridgerton-Fans kennen Katie Leung (Arcane) als Araminta Gunningworth aus Staffel 4 der Netflix-Serie. In Harry Potter war sie zuvor als Ravenclaw-Schülerin und Harry Potters Schwarm Cho Chang zu sehen. Inzwischen hat Leung aber gemischte Gefühle gegenüber ihrer Darstellung in der Fantasy-Reihe.

Dieses Detail aus den Harry Potter-Filmen regt Katie Leung rückblickend auf

Vor einiger Zeit berichtete People , dass Harry Potter-Darstellerin Katie Leung kritisch auf ihre Performance in der Filmreihe über den jungen Zauberer zurückblickt. Dabei bezieht sie sich speziell auf eine Szene aus dem 5. Teil mit dem Titel Harry Potter und der Orden des Phönix. Für Leung rückblickend nicht unbedingt ihr Lieblingsmoment der Filmreihe:

Ich wünschte, ich hätte mir die Haare nicht so schneiden lassen. Ich hatte diesen furchtbaren Haarschnitt.

Cho Chang ist Schülerin im Hause Ravenclaw – und Harry Potters erster Schwarm. Cho und Harry kommen sich nach dem Verlust von Cedric Diggory (Robert Pattinson) im 4. Teil namens Harry Potter und der Feuerkelch näher. Dabei kommt es im Raum der Wünsche zu einem ersten Kuss zwischen Cho und Harry.

Mehr Star-Storys von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Aus diesem Grund schaut Katie Leung allgemein nicht gerne alte Auftritte an

Nicht nur ihren Haarschnitt aus Harry Potter hätte Katie Leung im Nachhinein gerne verändert. So stellte sie fest:

Man entwickelt sich als Schauspielerin weiter und trifft andere Entscheidungen. Das ist einer der Gründe, warum ich mir die Folgen nicht ansehen kann. Ich bin einfach sehr kritisch mir selbst gegenüber.

Die Harry Potter-Filme starteten im Jahr 2001 und endeten 2011. Ein intensiver Zeitraum von zehn Jahren, in denen der (zu Beginn sehr junge) Cast selbstverständlich älter wurde. Rückblickend ist es für viele Darsteller:innen nicht leicht, sich mit ihren früheren Performances zu identifizieren.

Kein Wunder also, dass Katie Leung, die selbst von 2005 bis 2011 in Harry Potter und der Feuerkelch, Harry Potter und der Orden des Phönix sowie dem 2. Teil von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes mitspielte, kritisch auf ihre Darstellung zurückblickt.

Die Selbstkritik hat offenbar nicht geschadet. Katie Leung ist ihren Weg gegangen und war kürzlich in der 4. Staffel von Bridgerton als Sophie Baeks Stiefmutter Araminta zu sehen.