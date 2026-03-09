Bridgerton-Star Katie Leung fühlte sich unwohl in ihrer Harry Potter-Rolle als Cho Chang: "Wusste nicht, wer ich war"

Katie Leung ist aktuell in der 4. Staffel von Bridgerton als Araminta Gun zu sehen. Ihre Karriere begann sie jedoch als Cho Chang in der Harry Potter-Reihe. Diese hat sie mittlerweile hinter sich gelassen.

Als die 4. Staffel von Bridgerton vor wenigen Wochen bei Netflix gestartet ist, konnten viele Fans überhaupt nicht glauben, dass sie darin ein bekanntes Gesicht wiedersahen. Denn Katie Leung, die die Kindheit und Jugend vieler Millennials als Cho Chang in der Harry Potter-Reihe geprägt hat, schlüpfte darin in die Rolle der großen Staffel-Bösewichtin Araminta Gun.

In diesem Zusammenhang gab Leung nun ein Interview und wurde nach ihren Potter-Wurzeln gefragt. Darin hatte sie Überraschendes zu berichten.

Katie Leung will nicht zu Harry Potter zurück: Bridgerton-Star erinnert sich an Fantasy-Anfänge

Im Gespräch mit Entertainment Weekly erklärte Leung, dass ihre Zeit bei Harry Potter von zahlreichen Unsicherheiten geprägt war:

Ich war zu der Zeit so jung und ich war so leicht durch das zu beeinflussen, was Leute über mich gesagt haben, denn ich wusste nicht, wer ich war.

In ihrer aktuellen Bridgerton-Rolle fühle sie sich viel wohler:

Daher hatte ich einen sehr gesunden Fokus auf meine Arbeit, als ich zu Bridgerton gestoßen bin. Ich bin so froh, hier zu sein. Ich würde nicht zu der Zeit [von Harry Potter] zurückgehen. Nicht, weil ich eine schlechte Zeit oder so gehabt hätte, aber es ist einfach schön, wenn man weiß, wer man ist. Und ich finde das immer noch heraus, aber ich bin ein Stück näher dran.

Bridgerton-Star Katie Leung fühlte sich bei Harry Potter verloren

Für Leung war die Rolle der Quidditch-begabten Ravenclaw-Schülerin Cho Chang in Harry Potter und der Feuerkelch ihre erste Schauspielrolle. Wie sie im Februar gegenüber Variety erklärte, habe sie die Erfahrung damals völlig überfordert:

Ich habe vorher nie geschauspielert und plötzlich stand ich vor 20 Kameras und 100 Leuten, komplett verloren, dabei herauszufinden, wer ich bin. Ich kann nicht sagen, dass ich die Zeit meines Lebens hatte.

Leung kehrte nach Harry Potter und der Feuerkelch auch in den Fortsetzungen der Reihe zurück und war auch im letzten Teil Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 zu sehen. Neben der Fantasy-Reihe und Bridgerton war Katie Leung im englischen Original unter anderem als Caitlyn in der erfolgreichen Netflix-Sciene-Fantasy-Serie Arcane zu hören.

Mehr:

Ob Leung in Bridgerton Staffel 5 als Araminta Gun zurückkehren wird, ist aktuell noch nicht bestätigt. Die neue Season soll 2027 bei Netflix eintreffen.