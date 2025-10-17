Bridgerton-Star Nicola Coughlan hätte fast die Schauspielerei aufgegeben, bis sie in dieser großartigen Serie mitspielte

Heute ist Bridgerton-Darstellerin Nicola Coughlan ein bekanntes Gesicht in der Fernsehlandschaft. Doch das war nicht immer so. Eine Serie rettete ihre Karriere.

Für Nicola Coughlan (Bridgerton, Big Mood) war der Weg vor die Kamera kein leichter. Genau genommen war sie kurz davor, auszusteigen. Bis sie ausgerechnet im unerwartetsten Moment jene Rolle angeboten bekam, die ihre Laufbahn komplett umkrempeln sollte.

Ihre Rolle in Derry Girls kam für Nicola Coughlan vollkommen unerwartet – und gab ihrer Filmkarriere eine neue Richtung

Wie Radio Times vor einiger Zeit berichtete, wären Bridgerton-Fans beinahe um Nicola Coughlan betrogen worden. Denn für die inzwischen berühmte Schauspielerin war es gar nicht so einfach, eine erste Rolle vor der Kamera zu ergattern. Es war sogar unheimlich schwer. Coughlan spielte mit dem Gedanken, die Schauspielerei gänzlich aufzugeben.

Nach eigener Aussage war es für Coughlan in ihren Zwanzigern eine große Herausforderung, Angebote als Schauspielerin zu bekommen. Insgesamt zog sie dreimal aus ihrer Heimat Galway nach London, um dort zu arbeiten – und kam wieder zurück. Schließlich, als die Darstellerin auf die 30 zuging, kam der alles entscheidende Moment:

Es gab definitiv viele Momente, in denen ich dachte: 'Soll ich aufhören?' Es ist eine Branche, in der es schwer ist, Fuß zu fassen, und ich hatte weder Beziehungen noch Geld. Es schien mir nicht sinnvoll, weiterzumachen, aber mit 30 bekam ich die Rolle in Derry Girls, was ein unglaublicher Wendepunkt war.

Die Coming of age-Serie Derry Girls, die zwischen 2018 und 2022 lief, dreht sich um eine Gruppe Jugendlicher, die den Nordirlandkonflikt während der 1990er erleben. Nicola Coughlan spielte als Clare Devlin, einer Schülerin, die von ihrer Freundesgruppe häufig als Stimme der Vernunft angesehen wird, eine der Hauptrollen.

Die Serie gewann zahlreiche Preise, wie beispielsweise den International Emmy Awards und half Nicola Coughlan definitiv bei ihren weiteren Schritten. Heute ist sie bekannt als Penelope Featherington in Bridgerton. Zuletzt war sie in der Serie Big Mood in einer Hauptrolle zu sehen.

