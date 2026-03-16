Bridgerton-Star Nicola Coughlan spielt nach Staffel 4 in einem Fantasy-Abenteuer – und die Rolle passt perfekt zu ihr

Als Lady Whistledown hat sich Nicola Coughlan in Bridgerton Staffel 4 zur Ruhe gesetzt, schon bald erobert die Schauspielerin die Kinos. Und zwar in einem zauberhaften Fantasyfilm.

Bridgerton-Fans kennen Nicola Coughlan als Penelope Bridgerton, geborene Featherington aka Lady Whistledown. Als selbsternanntes Mauerblümchen hielt sie sich auf den prunkvollen Bällen in Mayfair über drei Staffeln hinweg im Hintergrund, um in ihrer eigenen Kolumne über die Obrigkeit zu schreiben. Nachdem sie sich in Staffel 3 der Öffentlichkeit offenbarte und nebenbei ihre große Liebe Colin heiratete, legte sie in Staffel 4 offiziell die Schreibfeder nieder.

Auch wenn das nicht bedeutet, dass Nicola Coughlan auch ihre Bridgerton-Rolle gänzlich an den Nagel hängt, hat die Schauspielerin jetzt wieder mehr Zeit, um sich in anderen Projekten auszutoben. Ihr erster großer Kinofilm steht tatsächlich bereits in wenigen Wochen in den Startlöchern.

Nicola Coughlan spielt nach Bridgerton im Fantasyfilm Der Wunderweltenbaum mit

Nicola Coughlan hat sich eine der Hauptrollen in dem Fantasyfilm Der Wunderweltenbaum geangelt, in dem auch Spider-Man-Star Andrew Garfield, The Crown-Alumna Claire Foy und Dune-Darstellerin Rebecca Ferguson zu sehen sind. Der Film adaptiert das gleichnamige Kinderbuch von Enid Blyton* , welches das erste von ingesamt vier Büchern der Bestseller-Reihe darstellt.

Die Geschichte spielt in einem verzauberten Wald, in dem ein ganz besonderer Baum steht. Dieser ist so hoch, dass er bis in die Wolken reicht und so groß, dass sogar kleine Häuser darin stehen können. Als eine Gruppe von Kindern den Baum entdeckt, beginnt ein unglaubliches Abenteuer.

Den Trailer zu Der Wunderweltenbaum könnt ihr euch hier anschauen:

Der Wunderweltenbaum - Trailer 2 (Deutsch) HD

Mit dem Fantasyfilm betritt Nicola Coughlan nach Bridgerton auf den ersten Blick völlig neues Terrain. Doch schauen wir uns die Beschreibung ihrer Rolle an, scheint sie perfekt für die irische Schauspielerin zu passen: Couglan schlüpft in dem Film in die Rolle der Fee Silky, die für ihr langes goldenes Haar sowie ihre blauen Flügel bekannt ist. Der Trailer zeigt uns einen ersten Blick auf ihre Rolle, in der wir eindeutig Züge von Coughlans verschmitztem Humor durchblitzen sehen, den sie regelmäßig als Penelope in Bridgerton zur Schau stellte.

Wann kommt Der Wunderweltenbaum mit Nicola Coughlan ins Kino?

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis Der Wunderweltenbaum die deutschen Kinos erreicht. Der Film startet schon in wenigen Wochen, am 30. April 2026. Dann erfahren wir, ob Nicola Coughlan auch das Zeug zum Fantasy-Star hat. In Staffel 5 von Bridgerton wird sie darüber hinaus ebenfalls zurückkehren. Die Dreharbeiten sollen noch diesen Monat starten. Wir rechnen mit der neuen Season ab Sommer 2027 bei Netflix.

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Der Wunderweltenbaum wurde von Ben Gregor inszeniert, der zuvor etwa für die Regie von StreetDance Kids - Gemeinsam sind wir Stars und The Trouble with Maggie Cole verantwortlich zeichnete. Das Drehbuch stammt hingegen von Simon Farnaby, der unter anderem an den Drehbüchern zu den gefeierten Fantasy-Abenteuern Paddington 2 und Wonka mitwirkte.

Podcast: Bridgerton streut im Staffel 4-Finale Hinweise auf Staffel 5

Netflix' Hitserie Bridgerton hält im Finale der 4. Staffel trotz erwartbarem Happy End noch einige Wendungen bereit. Wir diskutieren im Podcast zu Teil 2 nicht nur Benedicts und Sophies Lovestory, sondern auch Tode, Trennungen und die Rückkehr beliebter Figuren.

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Nach dem Ende der 4. Staffel von Bridgerton wägen wir die Chancen ab, ob Francesca oder doch eher Eloise Staffel 5 bei Netflix anführen wird. Außerdem haben wir einige Theorien zur neuen Lady Whistledown, die die Zukunft der Netflix-Serie aufmischen dürfte.



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