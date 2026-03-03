Bridgerton überrascht im Staffel 4-Finale: Was bedeutet das für Staffel 5?

Bridgerton absolviert im Finale der 4. Staffel das Kunststück, die Liebesgeschichten zur Erfüllung zu bringen und gleichzeitig spannende Fragen für die kommende 5. Staffel bei Netflix aufzuwerfen.

Bridgerton hat seine 4. Staffel als emotionale Achterbahnfahrt beendet. Neben dem erwarteten Happy End für Benedict (Luke Thompson) und Sophie (Yerin Ha) hatte Teil 2 aber auch noch einige Wendungen in petto. Wir sprechen im Podcast über die Überraschungen und was uns in Staffel 5 erwartet.



Bridgerton: Staffel 4 und seine Twists im Podcast diskutiert

Bridgerton hat einmal mehr die Netflix-Charts erobert. Dass Benedict und Sophie am Ende zusammenkommen, daran hat wohl kaum ein Fan der Romantikserie gezweifelt. Doch mit schockierenden Toden und fast übersehenen Abspannszenen hat Teil 2 trotzdem so manchen Twist im Gepäck. Wir diskutieren, ob das Gesamtpaket von Staffel 4 funktioniert und die positiven Reaktionen auf Teil 2 gerechtfertigt sind.

Zugleich bereitet das Finale die 5. Staffel von Bridgerton vor, deren Dreharbeiten jetzt beginnen. Mehrere Figuren melden schon Ansprüche an eigene neue Geschichten an. Doch sollte Eloise oder Francesca die nächste Staffel anführen? Wir wägen die Hinweise ab und haben natürlich auch ein paar Theorien zur neuen Lady Whistledown. Gibt es außerdem schon Kandidatinnen, die zur Hauptfigur der neuen Bridgerton-Spin-off-Serie werden könnten?

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren.



Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne an podcast@moviepilot.de schicken.