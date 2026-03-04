Bridgerton verrät sich im Staffel 4-Finale mit einem billigen Cliffhanger selbst – die Serie hat das gar nicht nötig

Im Staffel 4-Finale von Bridgerton erwartet uns eine große Überraschung: Eine neue Lady Whistledown ist am Werk. Das neue Geheimnis hintergeht, was sich die Serie über vier Seasons erarbeitet hat.

Geneigte Leserschaft. Die 4. Staffel von Bridgerton war eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle: Durch die Liebesgeschichte zwischen dem adeligen Benedict (Luke Thompson) und der Dienstbotin Sophie (Yerin Ha) kam reichlich frischer Wind in die Netflix-Serie. Der Blick zu den Angestellten der wohlhabenden Häuser brachte eine angenehme Änderung mit sich. Und der tragische Tod von Francescas Ehemann John bescherte uns einige der traurigsten, aber auch schönsten Szenen der gesamten Bridgerton-Geschichte.

Im Finale wartete eine weitere große Überraschung auf uns: Nachdem Penelope die Feder als Lady Whistledown offiziell niedergelegt hat, kündigt sich ein brandneuer Schreiberling an. Die Überraschung verwandlete sich bei mir jedoch schnell in ungläubigen Schock – denn für mich hat sich Bridgerton in Staffel 4 von Lady Whistledown emanzipiert.

Bridgerton hat Penelopes Geschichte als Lady Whistledown zu einem würdigen Abschluss gebracht

Lady Whistledown war über vier Staffeln hinweg eines der großen Markenzeichen von Bridgerton und das, was die Serie im Hintergrund befeuert und gerahmt hat. Fast jede Episode begann mit den Worten von Lady Whistledown, die die Weichen für das Kommende gestellt haben. Und fast jede Folge endete auch mit den Worten der geheimen Autorin, die dem Gesehenen noch einmal ihre eigene Perspektive aufsetzte.

In Staffel 1 haben alle, die die Romanvorlagen von Julia Quinn nicht gelesen haben, gerätselt, wer sich hinter Lady Whistledown verbergen könnte. Zum Ende der Staffel haben wir dann erfahren, dass Penelope Featherington (Nicola Coughlan) dahintersteckt: das selbsternannte Mauerblümchen, das auf den prunkvollen Bällen von vielen übersehen wird.

In Staffel 2 wussten wir nun bereits, wer Lady Whistledown wirklich ist und haben Penelope im Geheimen agieren und schwerwiegende Entscheidungen treffen sehen. So schrieb sie etwa über ihre beste Freundin Eloise (Claudia Jessie), was einen Keil zwischen die beiden trieb. Gleichzeitig rang Penelope damit, weiterhin ihr Geheimnis zu bewahren.

Als aus ihrer Freundschaft zu Colin (Luke Newton) in Staffel 3 schließlich eine romantische Beziehung wird, droht das Geheimnis endgültig aufzufliegen und Penelope muss sich auf die Konsequenzen ihrer Handlungen einstellen. Letztendlich enthüllt sie selbst vor allen ihre Identität, was den Lady Whistledown-Spannungsbogen auf den Höhepunkt trieb und langsam zum Ausklang brachte. Danach stellte sich auch mir die Frage, wie Bridgerton ohne sein großes Geheimnis im Kern in weiteren Staffeln bestehen könnte. Doch die 4. Staffel gab mir darauf eine eindeutige Antwort – und die heißt nicht: eine neue Lady Whistledown.

Bridgerton ist nach Staffel 4 über Lady Whistledown hinaus

In Staffel 4 ging es für Penelope darum, wie und ob sie weiterhin als öffentliche Autorin agieren kann, die unter dem ständigen Druck der Gesellschaft sowie der Queen (Golda Rosheuvel) steht. Ihre Geschichte wurde jedoch zur Nebenhandlung, während viele andere Figuren und Themen in den Mittelpunkt rückten. Mit Neuzugang Sophie öffnete sich Bridgerton einer gänzlich neuen Ebene, die die Serie in vorherigen Staffeln fast völlig vernachlässigt hatte: den Blick die Treppe hinab zu den Angestellten.

Durch die Diener:innen der wohlhabenden Häuser des Mayfair im frühen 19. Jahrhundert wurden neue Figuren und Handlungsebenen eingeführt, die Spannung mit sich brachten und uns auch die bekannten Charaktere aus Bridgerton in einem neuen Licht gezeigt haben. Wie verhält sich die Obrigkeit zu ihren Mitarbeitenden? Und welchen gesellschaftlichen Zwängen sind diese in der Regency-Ära ausgesetzt? Mit der Liebesgeschichte zwischen Sophie und Benedict im Zentrum wurden erstmals Themen verhandelt, die der Serie unglaublich gut getan haben – und die immer weiter von einer Lady Whistledown wegführten, die ohnehin mehr als bereit war, das Handtuch zu werfen.



Als Penelope schließlich ihre letzte Ausgabe veröffentlicht, war das ein runder und wohlverdienter Abschluss für das Kapitel Lady Whistledown, das durch die vielen anderen Ereignisse der Serie ohnehin nicht mehr unsere volle Aufmerksamkeit genossen hat. Doch nicht nur Sophie und die weiteren Bediensteten leisteten daran ihren Beitrag: Auch ist es Bridgerton in Staffel 4 so gut wie noch nie gelungen, die verschiedenen Figuren und Handlungsstränge miteinander zu verbinden und sie Bezug auf die Hauptliebesgeschichte nehmen zu lassen.

Johns (Victor Alli) Tod hat eindrücklich gezeigt, dass wir unseren Fokus auch vom Hauptliebespaar wegbewegen können, ohne dass die Staffel und die Serie an sich darunter leiden. So tragisch dieser plötzliche Tod sich ereignete, so berührend war sein Nachgang mit einigen wundervollen Szenen zwischen der trauernden Francesca (Hannah Dodd) und ihrer Familie, die auch Benedict so tief bewegen konnten, dass er sich offiziell zu Sophie bekennen wollte. Hier habe ich richtig Lust darauf bekommen, mehr dieser Dynamiken in Staffel 5 zu sehen. Das Thema Lady Whistledown war zu diesem Zeitpunkt für mich vollkommen erledigt.

Dass im Finale eine neue Lady Whistledown eingeführt wird, verrät für mich den Verdienst, den Bridgerton in Staffel 4 geleistet hat. Bridgerton hat bewiesen, dass die Serie ohne Lady Whistledown bestehen kann und kein neues Geheimnis braucht, um uns mit Spannung durch die Folgen zu geleiten. Denn was wahrlich im Zentrum der Serie steht, sind ihre Figuren, ihre zwischenmenschlichen Beziehungen, Familie, Liebe und Freundschaft, eingebettet in die spezifischen Probleme der Regency-Ära – sowie die prunkvollen Kostüme und Sets, die immer wieder zum Träumen einladen.

Vielleicht kann mich Bridgerton in Staffel 5 eines Besseren belehren und der neuen Lady Whistledown eine Aufgabe zuteilwerden lassen, die sich nicht nach künstlicher Spannung und einer billigen Kopie von sich selbst anfühlt. Doch aktuell hat mich Bridgerton mit diesem Schachzug beinahe genauso enttäuscht wie Benedict, als er in Folge 4 zu Sophie sagte: "Werde meine Mätresse."