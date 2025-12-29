Brigitte Bardot ist tot: Eine der größten Schauspiel-Legenden der Filmgeschichte wurde 91 Jahre alt

Sie definierte das französische Kino und die neu gewonnene Freiheit der 1960er wie kaum eine andere Schauspielerin: Die Filmlegende Brigitte Bardot ist tot.

Manche Stars erreichen einen solchen Legendenstatus, dass ihre Namen allein schon für Bewunderung sorgen und einen einzigartigen Klang annehmen – Brigitte Bardot ist dafür vielleicht das beste Beispiel. Die französische Schauspielerin, die mit Filmen wie ...und immer lockt das Weib und Die Verachtung bekannt wurde, verstarb am vergangenen Sonntag mit 91 Jahren.

Brigitte Bardot begeisterte die ganze Welt – und zog sich auf dem Höhepunkt zurück

Brigitte Bardot wurde 1934 als Kind einer katholisch geprägten Familie in Paris geboren. Früh nahm sie Ballettunterricht und wurde bereits mit 15 Jahren als Fotomodell entdeckt. Sie lernte den Regisseur Roger Vadim kennen, durch dessen Film ...und immer lockt das Weib sie 1956 ihren Durchbruch feierte. Die beiden waren verheiratet, trennten sich aber nach der Produktion des Films.

In den 1960er Jahren drehte sie eine Reihe vielbeachteter Rollen, einige davon in Meisterwerken der jungen Nouvelle Vague, etwa Die Verachtung, Masculin - Feminin oder: Die Kinder von Marx und Coca Cola und Viva Maria!. Im britisch-deutschen Western Shalako war sie neben Sean Connery zu sehen.

Bardot galt in dieser Zeit als Symbol einer neuen und selbstbewussten weiblichen Sexualität. Ihre Bedeutung sprengte rasch die Grenzen der Filmindustrie. Wie unter anderem Deadline berichtet, beschrieb die Philosophin Simone de Beauvoir sie als "Lokomotive der weiblichen Geschichte". Bob Dylan besang sie in einem frühen Lied, die Beatles erträumten einen Film mit ihr, Andy Warhol verewigte sie auf gleich acht Gemälden.



1973 wandte sich sie sich überraschend vom Filmgeschäft ab und widmete ihr Leben dem Tierschutz, den sie mit aller Kraft verfolgte: So verbrannte sie etwa öffentlich Pelze und versteigerte einen Teil ihres Vermögens, um eine Stiftung zu gründen. Ab den 1990er Jahren fiel sie mit kontroversen Äußerungen und einer Nähe zur rechtspopulistischen Partei Front National (heute: Rassemblement National) auf, die teilweise durch ihre Ziele im Tierschutz begründet waren.

"Mein Leben bestand nur aus dem Besten und Schlimmsten, aus Liebe und Hass", zitiert sie die New York Times. Womöglich besteht darin die Essenz ihres Vermächtnisses: Fans, Gegner und Kritiker werden sie wohl gleichermaßen als eine Ausnahmeerscheinung im Gedächtnis behalten. Der Durschnitt, das Harmonische, die Goldene Mitte hat Brigitte Bardot nie interessiert.