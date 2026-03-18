Britney Spears sprach für eine der größten Romantikrollen überhaupt vor und bekam sie nicht: dabei war ihr Vorsprechen der Hammer

Auch wenn sie als Popikone weltberühmt wurde, ist Britney Spears eine begnadete Schauspielerin. Als ihre Schauspielkarriere startete, erhielt sie dennoch nicht alle Rollen.

In den 90er Jahren wurde Britney Spears zu einem der größten Stars der Welt. Mit dem Jahrtausendwechsel wollte sie zusätzlich Fuß in der Filmwelt fassen. Neben einigen kleineren Rollen war vor allem Not a Girl - Crossroads der Film, mit dem sie ihr Talent bewies. Danach wollte sie mehr Rollen spielen. Sie sprach auch für die weibliche Hauptrolle in Wie ein einziger Tag vor, doch sie bekam sie nicht.

Das Vorsprechen von Britney Spears für Wie ein einziger Tag zeigt, dass sie der Rolle gewachsen wäre

Die Aufnahmen von Vorsprechen sind in der Regel nichts für die Öffentlichkeit. Doch manchmal tauchen sie Jahre später auf und geben uns eine Idee davon, was hätte sein können. So war es auch mit Britney Spears.

Auf Instagram hat der Kanal Cineatomy ein Video von dem Vorsprechen von der Popikone geteilt. Darin zeigt sie vor allem eins: Sie hat das Talent, das es braucht.



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Mit Tränen in den Augen, die sie versucht zurückzuhalten, ist ihre Performance mitreißend und nahbar. Sofort spürt man, wie verletzlich sie in der Rolle ist. Es wird deutlich, dass der Film mit ihr funktioniert hätte. Zumal sie und Ryan Gosling auch eine sehr gute Chemie haben und sich lange kennen. Immerhin waren beide Ende der 80er im Mickey Mouse Club.

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Rachel McAdams wurde Britney Spears in Wie ein einziger Tag vorgezogen

Doch Spears hat die Rolle nicht bekommen. Stattdessen konnte Rachel McAdams im Casting überzeugen. Der Erfolg des Films sowie dessen Kultstatus gaben der Entscheidung zugunsten von McAdams recht. Dennoch ist es spannend darüber nachzudenken, wie der Film mit Spears und Gosling hätte aussehen können.

Britney Spears dagegen wurde in den folgenden Jahren in verschiedenen Serien für kleinere Rollen engagiert. Die großen Filmrollen blieben dagegen aus.