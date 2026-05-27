Bruce Willis hinterließ Haley Joel Osment noch Jahre nach The Sixth Sense Nachrichten – die er alle aufgehoben hat

Ihre Zusammenarbeit in The Sixth Sense verband Bruce Willis und Hailey Joel Osment anscheinend noch lange nach Ende der Dreharbeiten.

Die beiden Darsteller Bruce Willis und Haley Joel Osment haben mit The Sixth Sense von M. Night Shyamalan einen weltweiten Erfolg gefeiert. Ihre Freundschaft hielt anscheinend noch jahrelang an.

Zum Jubiläum sprach der The Sixth Sense-Star über die Arbeit mit Bruce Willis

Entertainment Weekly führte anlässlich des 25. Jubiläums von The Sixth Sense (1999) im September 2024 ein Interview mit Haley Joel Osment. Der damalige Kinderdarsteller übernahm neben Bruce Willis die zweite Hauptrolle in dem Film.

In diesem Gespräch offenbarte Haley Joel Osment, dass zwischen ihm und seinem einstigen Schauspiel-Kollegen am Set von The Sixth Sense offenbar eine Freundschaft entstanden war:

Ich hörte viel von [Bruce] in den Jahren danach. Er hinterließ von Zeit zu Zeit Sprachnachrichten bei uns zu Hause, um sich zu erkundigen. Er rief einfach aus heiterem Himmel an, manchmal auch im Vorfeld einer Reise.

Bruce Willis und Haley Joel Osment blieben auch nach The Sixth Sense in Kontakt

Anscheinend blieb der Kontakt noch über einen langen Zeitraum erhalten, nachdem die Dreharbeiten zu The Sixth Sense längst abgeschlossen waren:

Wenn ich mich recht erinnere, sind wir zweimal zusammen nach Japan gereist, um Sixth Sense in verschiedenen Städten vorzustellen. Also rief er vorher an, und manchmal kam ich gerade von der Schule nach Hause und der Anrufbeantworter blinkte und er sagte: 'Hey, Haley Joel. Ich wollte nur Hallo sagen.'

Haley Joel Osment beschrieb weiterhin, dass er schon bei seinem ersten Zusammentreffen mit Bruce Willis ein großer Fan gewesen war und viele seiner Filme gesehen hatte. Er wertschätzte den anhaltenden Kontakt zu seinem Kollegen:

Ich muss die alten Anrufbeantworter-Tonbänder finden. Ich weiß, dass wir sie aufbewahrt haben. Ich kenne seine Töchter ein wenig, aber ich habe seit den Nachrichten über seinen Gesundheitszustand in den letzten Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen.

Im März 2022 wurde bekannt, dass Bruce Willis Aphasie hat. Diese ursprüngliche Diagnose hat sich bei dem Schauspieler inzwischen zu einer Form von Demenz entwickelt. Aus diesem Grund hat sich Bruce aus dem Schauspielgeschäft zurückgezogen. Anfang des Jahres meldete sich seine Ehefrau bezüglich seines Gesundheitszustandes.



Sie erklärte, dass der Schauspieler selbst sich seiner Erkrankung nicht bewusst sei. Allerdings erkenne Willis seine Familie nach wie vor, die gelernt hat, mit seiner Demenz umzugehen.

Trotz seines Rückzuges bleibt Bruce Willis in der Erinnerung vieler präsent. In dem Interview mit Entertainment Weekly erzählte Haley Joel Osment voller Begeisterung, wie viel er aus der gemeinsamen Erfahrung mit seinem Schauspielkollegen mitnehmen konnte.

Dieser Artikel erschien erstmals 2024 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.