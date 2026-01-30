Bruce Willis weiß nicht, dass er Demenz hat: Ehefrau gibt berührendes Update zur Hollywood-Legende

Vor vier Jahren erkrankte Action-Star Bruce Willis an Demenz. Nun gab seine Ehefrau ein bewegendes Update zum Schauspieler und erklärte, warum ihre Verbindung noch immer wunderschön sei.

Als Bruce Willis' letzter Film Assassin - Every Body Is A Weapon 2023 erschien, befand sich der Actionstar bereits seit einem Jahr im krankheitsbedingten Ruhestand. Seitdem ist es still um den Hollywoodschauspieler geworden, nur hin und wieder gibt die Familie Updates an die Öffentlichkeit heraus. So nun auch seine Ehefrau Emma Heming Willis im Interview mit dem Podcast The Unexpected Journey. Laut Variety erklärte sie dort, dass ihr Ehemann sich seiner Demenz glücklicherweise nicht bewusst sei.

Bruce Willis erkennt seine Familie weiterhin

Bereits 2022 war bekannt geworden, dass Willis an Aphasie leidet, einer Sprachstörung, die durch Hirnschäden verursacht wird. Im Februar 2023 folgte die genauere Diagnose Frontotemporale Demenz (FTD). Willis selbst sei sich seiner Erkrankung nicht bewusst, was an dem neurologischen Phänomen namens Anosognosie liege. Dies führt dazu, dass Betroffene Veränderungen im eigenen Zustand nicht erkennen können.

Seine Frau sei sehr froh darüber, dass der 70-Jährige nichts von seiner Diagnose wisse und körperlich weiterhin sehr präsent sei. Auch erkenne er weiterhin seine Familie. Anders als bei Alzheimer bleibe bei FTD oft die emotionale Verbindung bestehen. Heming Willis sagte:

Er hat eine Art, sich mit mir und unseren Kindern zu verbinden, die vielleicht nicht so ist, wie man sich gewöhnlich mit seinen Liebsten verbindet, aber sie ist trotzdem sehr schön und bedeutungsvoll. Es ist einfach anders. Man lernt einfach, sich darauf einzustellen.

Familie von Bruce Willis hält trotz Krankheit zusammen

In einem früheren Interview mit ABC News berichtete Heming Willis laut Variety , dass sie erste Veränderungen bei ihrem Mann bemerkt habe, als der sonst so gesellige Schauspieler in Gruppen stiller und zurückgezogener wurde, insbesondere auch innerhalb der Familie.

Doch trotz Krankheit ist das familiäre Band ungebrochen. Das zeigte sich auch im August 2025, anlässlich zu Bruce Willis' 70. Geburtstag, wo seine Töchter zahlreiche private Einblicke mit ihrem Vater teilte.

Trotz aller Herausforderungen wird deutlich, die Willis-Familie hält auch weiterhin zusammen und hat gelernt, mit der Krankheit von Action-Legende Bruce Willis umzugehen.