Buffy-Star Sarah Michelle Gellar enthüllt: Ignoranter Produzent soll Reboot verhindert haben

Es hätte so schön sein können, aber aus dem Buffy-Reboot wird vorerst leider doch nichts. Das liegt wohl vor allem an einem Produzenten.

Seit gestern wissen wir, dass das geplante Serien-Reboot zu Buffy: Im Bann der Dämonen eingestampft wurde und wohl leider doch nicht erscheint. Woran genau das Unterfangen und der zugehörige Pilotfilm gescheitert sind, war unklar. Jetzt gibt es aber ein paar sehr spannende Aussagen von Sarah Michelle Gellar genau zu diesem Thema.

Das Buffy-Reboot soll an einem Produzenten gescheitert sein

sollte eigentlich eine neue Vampirjägerin (gespielt von Ryan Kiera Armstrong ) auf die Dämonen loslassen und ihr die altgediente Veteranin Buffy an die Seite stellen. Sogar mit der genauso wie ihre Rolle gealterten Orignial-Schauspielerin Sarah Michelle Gellar. Hamnet-Regisseurin Chloé Zhao war ebenfalls an Bord und Fans waren schon ganz aus dem Häuschen.

In einem exklusiven People -Interview hat Sarah Michelle Gellar jetzt durchblicken lassen, wie schwierig es war, die Serie überhaupt an den Start zu bringen. Das soll vor allem an einem beteiligten Produzenten gelegen haben, der Buffy: New Sunnydale gekillt habe:

Wir hatten einen Executive bei unserer Show, der nicht nur kein Fan des Originals war, sondern uns auch konstant mit stolz geschwellter Brust daran erinnert hat, dass er nie die ganze Serie gesehen hat, und dass sie nichts für ihn wäre.



Das ist sehr schwierig, wenn du eine Marke nimmst, die so beliebt ist wie Buffy, und zwar nicht nur bei der ganzen Welt, sondern auch bei Chloé und mir. Es zeigt also, gegen was für Widerstände wir seit Tag eins ankämpfen mussten, wenn dein Executive tatsächlich stolz drauf ist, dass er es nicht gesehen hat.

Um wen genau es sich bei diesem ausführenden Produzenten gehandelt hat, wurde von Sarah Michelle Gellar selbst nicht verraten. Aber Deadline berichtet unter Berufung auf einige andere, anonyme Quellen, dass dieser Produzent der Disney Television Group President Craig Erwich gewesen sein soll.

Dieser Mann zeichnet auch für die Hulu Originals-Produktionen verantwortlich. Er soll auch die Person gewesen sein, die letztlich den Stecker bei der neuen Buffy-Serie gezogen hat. Außerdem hat er die Betroffenen darüber zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt in Kenntnis gesetzt, wie Sarah Michelle Gellar im Interview zu Protokoll gegeben hat:

Niemand hatte das kommen sehen, inklusive des Searchlight [Pictures]-Chefs.

Ich habe den Anruf bekommen, als wir gerade für die Premiere unseres eigenen Films auf die Bühne gehen wollten. Und es war auch das Wochenende, an dem Chloé als Nominierte für die beste Regie für Hamnet zu den Oscars gegangen ist.



Uns an diesem Freitag anzurufen, der eigentlich Chloés Ehrenrunde für einen unglaublichen Film sein sollte, und meine Weltpremiere von etwas, an dem ich sehr hart gearbeitet habe, ist ... das sagt etwas aus.

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Laut Sarah Michelle Gellar wäre die neue Buffy-Serie wohl richtig gut geworden

Die Buffy-Darstellerin konnte in dem Interview immerhin noch darüber sprechen, wie viel Spaß ihr die Arbeit am Reboot bereitet hat. Sie habe sich extrem über die Rückkehr der Vampirjägerin gefreut und großen Gefallen an der Dualität der neuen Serie gefunden. Außerdem lobt sie Ryan Kiera Armstrong, die als neue Dämonenjägerin das Zepter übernommen hätte. Sie wäre ein echter Superstar und es sei extrem bedauerlich, dass sie nun niemand in der Rolle sehen könne.