Bully-Hit Das Kanu des Manitu kommt bald ins Heimkino: Jetzt steht der Starttermin fest

Die Fortsetzung zu Der Schuh des Manitu läuft seit rund drei Monaten im Kino. Jetzt steht endlich fest, wann ihr Das Kanu des Manitu gemütlich von eurer Couch aus schauen könnt.

Der bisher erfolgreichste Film des Jahres kommt ins Heimkino: Nachdem Das Kanu des Manitu Mitte August in den hiesigen Lichtspielhäusern gestartet ist, hat Constantin Film nun den offiziellen Start für die physische Veröffentlichung der Western-Parodie enthüllt. Anfang nächsten Jahres wird der Titel in vier Versionen erscheinen.

Knapp fünf Millionen Tickets wurden für Das Kanu des Manitu gelöst. Während die Bully-Fortsetzung noch in einzelnen Kinos läuft, beginnt langsam, aber sicher der nächste Lebensabschnitt des Films. Der DVD-, Blu-ray- und 4K-Start ist nur der Anfang. Bald könnt ihr den Film auch bei Amazon und Co. als Stream kaufen und leihen.

Wann startet Das Kanu des Manitu im Heimkino?

Ab dem 2. Januar 2026 steht Das Kanu des Manitu in den Regalen und kann ebenfalls über diverse Versandhändler bestellt werden. Constantin Film biet vier verschiedene Optionen zum Kauf an:

DVD

Blu-ray

4K UHD

Limitiertes Mediabook

Hier könnt ihr den Film bei Amazon vorbestellen *.

Während die ersten drei Optionen mit den üblichen Basics daherkommen, dürfte für Fans vor allem das Mediabook interessant werden, das den Film sowohl als Blu-ray als auch als 4K-Disc enthält. Dazu gesellt sich ein 24-seitiges Booklet mit einem Auszug aus Das Kanu des Manitu: Das Comedy-Buch zum Film sowie exklusiven Fotos.

Eine komplette Liste des Bonusmaterials gibt es noch nicht. In der Pressemitteilung zum Heimkinostart heißt es allerdings, dass sich Fans auf Interviews, Making-ofs, Character-Clips, VFX-Clips, Premieren-Clips und B-Roll-Footage freuen dürfen. Damit scheint das Mediabook die einzige Version zu sein, die tiefer hinter die Kulissen führt.

Wann startet Das Kanu des Manitu bei Amazon und Netflix?

Bereits ab dem 15. Dezember 2025 könnt ihr Das Kanu des Manitu bei Amazon Prime Video mit diversen Kauf- und Leihoptionen * streamen. Wann der Film jedoch in ein Streaming-Abo kommt, steht noch nicht fest. Auf Netflix sollten wir vorerst allerdings nicht hoffen, da Das Kanu des Manitu in Zusammenarbeit mit RTL entstanden ist. Naheliegend ist somit, dass der Film irgendwann 2026 bei RTL+ im Abo eintrifft.

Mehr zu Das Kanu des Manitu:

Vorerst könnt ihr euch Das Kanu des Manitu physisch sichern. Zum Cast des Films gehören neben Michael "Bully" Herbig die wichtigsten Stars des ersten Teils, namentlich Christian Tramitz, Rick Kavanian und Sky du Mont. Zu den Neuzugängen gehören u.a. Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke und Daniel Zillmann.



