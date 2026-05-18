Bully spielt in LOL Staffel 7 endlich selbst mit: Seine größte Befürchtung ist nicht wahr geworden

Im größten Twist der 7. Staffel LOL schickt Amazons Comedy-Show Moderator Michael "Bully" Herbig selbst in den Ring – und seine größte Angst war offenbar unbegründet.

Am vergangenen Donnerstag ist LOL: Last One Laughing bei Amazon Prime Video mit zwei neuen Episoden zurückgekehrt. Diese Woche kommen Episode 3 und 4. Die größte Überraschung packte das Wiedersehen aber schon in Folge 1 aus: Denn unter den zehn Kandidat:innen der 7. Staffel, die sich diesmal gegenseitig zum Lachen bringen sollen, ist Bully selbst der 10. Star, während Hape Kerkelings Comedy-Persona Horst Schlämmer die Moderation und Leitung der Show übernimmt.

In Staffel 7 dabei: Warum Michael "Bully" Herbig jahrelang seine eigene Teilnahme bei LOL abblockte

Indem Michael "Bully" Herbig selbst in den LOL-Ring steigt, erfüllt er vielen Fans einen Herzenswunsch. Denn statt ihn nur aufs Knöpfchen drücken zu sehen und aus dem Kontrollzimmer heraus über die Eskapaden seiner Gäste zu lachen, wollten viele den Moderator auch selbst einmal in Aktion erleben. Vor einem Jahr erschien ein solcher Auftritt jedoch noch unmöglich. Denn im Interview zu LOL Staffel 6 erklärte Bully 2025, warum er seine Teilnahme für keine gute Idee hielt:

Wenn ich ehrlich bin, kann ich es mir nicht vorstellen [selbst bei LOL teilzunehmen]. In dem Moment, wo ich auf den Buzzer drücke, denke ich mir: 'Bin ich froh, dass ich auf der anderen Seite bin!' [...] Ich trainiere das manchmal zu Hause, um zu sehen, wie lange ich [ohne zu lachen] durchhalte. Aber bei mir reicht es ja manchmal schon, wenn mich jemand anschaut! [...] Ich kann mich ja nicht vor die Wand stellen, denn da ist ja die nächste Kamera. [...] Ich glaube, das wäre ein kurzer Auftritt.

In Staffel 7 hat Bully sich von den Bitten und Wünschen der LOL-Fans aber offenbar erweichen lassen und spielt nun doch selbst mit. Mehr noch: Er hat allem Anschein nach gut trainiert, damit er nicht als Erster rausfliegt. Seine, war also unbegründet: Nach Folge 2 steht Michael Herbig immer noch mit seinen beiden zu verspielenden Punkten auf dem Lachkonto da, was andere Gäste wie Michelle Hunziker nicht behaupten können. Ganz raus ist aber noch niemand.

In Folge 1 und 2 der 7. Staffel ging Michael Herbig zudem direkt zum Angriff über. In der Rolle des Mexikaners "Günther" stellte der Schuh des Manitu-Schöpfer auf der LOL-Bühne seine eigene komödiantische Verkupplungs-Show "Amor para dos" auf die Beine, bei der Michelle Hunziker blind die "Freier" Olaf Schubert, Tedros Teclebrhan und Max Giermann hinter einer Trennwand befragte. Da purzelten die Punkte der anderen.

Kann Bully Staffel 7 von LOL gewinnen? Wann kommen die nächsten Folgen?

Folge 3 und 4 von LOL kommen am Donnerstag, dem 21. Mai 2026 zu Prime

von LOL kommen am Donnerstag, dem zu Prime Folge 5 und 6 von LOL zeigt Amazon als Finale der 7. Staffel am 28. Mai 2026

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Ob Bully es auch bis in die Endrunde von LOL schaffen kann oder nicht, wird sich nächste Woche (oder auch schon dieser Donnerstag) zeigen:Egal, wie Bully am Ende abschneidet, hat er dadurch, dass er sich zur Teilnahme in Staffel 7 breitschlagen ließ, jetzt schon gezeigt, dass er die Stimmen der Fans hört und gewillt ist, über den eigenen Schatten zu springen.

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