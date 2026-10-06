Bully steigt bei LOL aus: Neue Gastgeberin für Staffel 8 des Prime-Hits enthüllt

Die größte Veränderung in der Geschichte von LOL: Last One Laughing steht bevor. Michael "Bully" Herbig übergibt den Staffelstab an eine neue Gastgeberin. Ab sofort moderiert Carolin Kebekus.

Das Ende einer Ära: Sieben Staffeln lang hat Michael "Bully" Herbig einen der größten Hits von Amazon Prime Video betreut. Nach fünf Jahren als Gastgeber zieht er sich jedoch aus dem von ihm nach Deutschland gebrachten Format zurück. Doch keine Panik: Damit ist die Comedy-Show noch nicht zu Ende. Eine Nachfolgerin steht bereits fest.

Carolin Kebekus ersetzt Bully bei LOL Staffel 8

Wie Amazon in einer Pressemitteilung verrät, übernimmt Carolin Kebekus fortan die Macht über den Buzzer im Kontrollraum des LOL-Studios. Kebekus kennt sich dort bestens aus: Viermal war sie als Teilnehmerin in die Serie involviert. Nun wechselt sie die Seiten und sagt an, wer bei der 8. Staffel rausfliegt und wer weiterkommt.

Bully wird zu seinem LOL-Abschied wie folgt zitiert:

Nach sieben LOL: Last One Laughing-Staffeln, einem Xmas- und einem Halloween Special, sag ich dem Buzzer leise Servus und bedanke mich für die vielen Lachtränen! Ich wünsche Carolin und allen Beteiligten der kommenden LOL-Staffeln von Herzen den gleichen enormen Spaß, den ich die letzten fünf Jahre hatte!

Kebekus erklärt derweil:

Ich freue mich wahnsinnig darauf, bei LOL an den Buzzern sitzen zu dürfen. Endlich darf ich mal in diesem Studio so viel lachen, wie ich will!

Ob sich die Show darüber hinaus verändert, ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar. Bis auf ein paar minimale Tweaks ist das Format seiner Grundidee bisher treu geblieben: Mehrere (Comedy-)Stars müssen versuchen, sich im Verlauf von sechs Folgen auf engstem Raum zum Lachen zu bringen. Wer zweimal lacht, fliegt raus.

40 Kameras verfolgen das Geschehen, damit bei den Gags und Improvisationseinlagen selbst die kleinste Regung eines Mundwinkels in Zeitlupe eingefangen werden kann. Aus dem Kontrollraum wird alles beobachtet und analysiert. War ein Lachen oder auch nur ein Lächeln zu erkennen, drückte Bully den roten Buzzer.

LOL: Last One Laughing hat sich für Amazon Prime in einen Mega-Hit verwandelt, sodass nicht nur Specials zu Feierlichkeiten wie Weihnachten und Halloween gedreht wurden. Mit LOL Next ist erst vor wenigen Wochen eine Spin-off-Show gestartet, die von Hazel Brugger moderiert wird und die nächste Comedy-Generation vorstellt.

Wann startet LOL Staffel 8 bei Amazon Prime?

Wann wir Kebekus das erste Mal in Buzzer-Action erleben dürften, steht auch schon fest: Die 8. Staffel von LOL: Last One Laughing trifft an Ostern 2027 ein.