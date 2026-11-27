Neben J.R.R. Tolkien gibt es in der Literaturgeschichte noch einen anderen großen Fantasy-Autor, der das Genre stark geprägt hat: C.S. Lewis. Heute hätte er seinen 128. Geburtstag gefeiert.

Direkt neben Mittelerde liegt die fantastische Welt von Narnia – zumindest, wenn man sich auf die Suche nach populären Fantasy-Reihen begibt. Während J.R.R. Tolkien die epische Geschichte des Ringkriegs erzählte, entführte sein guter Freund C.S. Lewis durch einen Wandschrank in ein geheimnisvolles Land voller sprechender Tiere.

Clive Staples Lewis, der am 29. November 1898 in Belfast geboren wurde, wäre heute 128 Jahre alt geworden. Gestorben ist er am 22. November 1963 in Oxford. Bekannt ist der irische Schriftsteller und Literaturwissenschaftler vor allem für die siebenteilige Narnia-Reihe, die als eines der einflussreichsten Fantasy-Werke gilt.

Fantasy-Epos: C.S. Lewis und Die Chroniken von Narnia

Bereits 1950 erschien der erste Band der Chroniken von Narnia, der die Geschwister Peter, Susan, Edmund und Lucy ins Zentrum rückte. Während des Zweiten Weltkriegs werden sie von London in das abgelegene Landhaus eines Professors gebracht, wo sie jenen Wandschrank finden, der ihnen das Tor nach Narnia öffnet.

Dort herrschen ebenfalls Angst und Schrecken: Die Weiße Hexe Jadis hat einen ewigen Winter beschworen. Jetzt hoffen die Einwohner:innen Narnias, dass der mächtige und weise Löwe Aslan, seines Zeichens Schöpfer des magischen Landes, zur Rettung eilt. Danach entwickelte sich die Geschichte noch in ganz andere Richtungen.

Tatsächlich ist es bei Narnia ein bisschen kompliziert: Die Erscheinungsreihenfolge der Bücher stimmt nicht mit der chronologischen Abfolge der Ereignisse überein. Mitunter wechseln sogar die Hauptfiguren der einzelnen Bände. Die Kernthemen ähneln sich oft, vor allem im Hinblick auf den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse.

Alle Narnia-Bücher in chronologischer Reihenfolge:

Das Wunder von Narnia (Erscheinungsjahr: 1955)

(Erscheinungsjahr: 1955) Der König von Narnia (Erscheinungsjahr: 1950)

(Erscheinungsjahr: 1950) Der Ritt nach Narnia (Erscheinungsjahr: 1954)

(Erscheinungsjahr: 1954) Prinz Kaspian von Narnia (Erscheinungsjahr: 1951)

(Erscheinungsjahr: 1951) Die Reise auf der Morgenröte (Erscheinungsjahr: 1952)

(Erscheinungsjahr: 1952) Der silberne Sessel (Erscheinungsjahr: 1953)

(Erscheinungsjahr: 1953) Der letzte Kampf (Erscheinungsjahr: 1956)

Lewis erforscht in seinem Schaffen Fragen nach Glauben, Liebe und Moral. Besonders der christliche Einschlag wurde in den vergangenen Jahren oft kritisiert, genauso wie seine Frauenbilder und rassistischen Stereotypen. Nun erleben wir die wohl umfangreichste Modernisierung seines Werks – und das unter dem Dach von Netflix.

Greta Gerwig schlägt 2027 ein neues Narnia-Kapitel auf

Niemand Geringeres als Barbie-Regisseurin Greta Gerwig hat in den vergangenen Jahren an einer großen Neuauflage des Stoffs gearbeitet, die nächstes Jahr zuerst ins Kino und dann ins Streaming kommt: Das Wunder von Narnia. Es ist das erste Mal, dass die Schöpfungsgeschichte von Narnia in Form bewegter Bilder erzählt wird.

Alle bisherigen Narnia-Verfilmungen im Überblick:

Bereits 2018 sicherte sich Netflix die Rechte an der Narnia-Reihe. Fast eine Dekade später erscheint der erste Film, konkret am 11. Februar 2027. Ob danach auch die acht anderen Teile verfilmt werden, ist aktuell unklar. Ausgehend vom Trailer erwartet uns jedoch die bisher gewagteste Adaption des umfangreichen Stoffs.