CAGGTUS geht in die nächste Runde: Sicher dir jetzt Tickets und erlebe das Gaming Festival hautnah [Anzeige]

Vom 17. bis 19. April findet die CAGGTUS in Leipzig statt. Sei dabei und zocke dich gemeinsam mit anderen Gamer:innen durch ein reichhaltiges Programm auf 20.000 Quadratmetern!

Das wichtigste Gaming-Event Deutschlands des bisherigen Jahres steht vor der Tür: Vom 17. bis zum 19. April 2026 findet das Gaming Festival CAGGTUS auf der Leipziger Messe statt – dein Festival von der Community für die Community. Alle Gelegenheits- und Hardcore-Gamer ab 12 Jahren sind herzlich eingeladen, um am vielfältigen Programm teilzunehmen und zu zocken, was das Zeug hält. Sicher dir jetzt Tickets und erlebe deine Gaming-Kultur hautnah!

CAGGTUS Leipzig – Dein Gaming Festival kehrt vom 17. bis 19. April noch größer zurück

Mit der inzwischen vierten Auflage zeigt sich die CAGGTUS Leipzig so groß wie nie: Das komplette letzte Viertel der Messehalle 3 wird für das Festival beansprucht und lässt das Event auf 20.000 Quadratmeter wachsen. Ihr könnt das Gelände und die vielfältigen Festivalbereiche erkunden, bei denen alle Gamer:innen auf ihre Kosten kommen und gemeinsam zocken können.

Einen Tag vor Festivalstart beginnt bereits die größte LAN-Party im deutschsprachigen Raum, die in einer eigenen Messehalle stattfindet und parallel zum Festival weiterläuft. Für diese gibt es nur noch wenige Seats, also seid schnell und greift zu – denn mit über 2.300 LANer:innen soll ein neuer Rekord gebrochen werden! Beachtet jedoch, dass der Zutritt hier erst ab 18 Jahren ist.

Festivaltickets gibt's ab sofort im Webshop , egal ob ihr Tagestickets, Familientickets oder Wochenendtickets bevorzugt.

Mehr Areas und mehr Programm bei der CAGGTUS 2026

In der Freeplay Area steht alles im Zeichen von Konsolen mit verschiedenen Generationen von Mario Kart bis hin zu Smash Bros. In der Cozy Game Lounge erwarten euch sieben entspannte Indies, die eine perfekte Auszeit vom Festivaltrubel bieten. In Wohnzimmer-Atmosphäre könnt ihr hier Games wie Garden Ink vom Studio Kranich Games, Kevin's Path to Wisdom, Story Adventure My Dear Emma oder Little Sheep Valley spielen.

Die Retro Area führt euch durch 40 Jahre Videogeschichte, wo es erstmals auch eine eigene Ecke für Rhythm Games mit zwei Arcade-Maschinen geben wird. Die beliebte Indie Ground zeigt euch wieder die besten 20 neuen Indie-Perlen, die die volle Bandbreite über Welten in Würfelform und taktische Aufbauspiele bis zu Roguelite Deckbuilders und Racing Games anbieten. Für die analoge Verschnaufpause sorgt dazu eine Hüpfburg in Form eines Bierkastens.

Brandneu dabei ist dieses Jahr das LVL 18, wo erwachsene Games auf leistungsstarken Rechnern gespielt werden können. Razer fungiert hier als Partner der CAGGTUS und stellt die Hardware für euer perfektes Gaming-Erlebnis bereit.

Die Tabletop & TCG Area ist ebenfalls gewachsen und bietet gewaltige Turniere wie die German Major Series, wo am Samstag und Sonntag 200 Spielende in den Warhammer-Formaten 40k, Age of Sigmar, Kill Team und Blood Bowl antreten. Probepartien laden dazu auch Einsteiger:innen zum Hobby ein. Außerdem dürft ihr euch auf umfangreiche Angebote zu Painting freuen. Zum ersten Mal gibt es auf der CAGGTUS auch eine Card Show. Passend dazu werden Einzelkarten, Sets und Boxen für TCG-Fans angeboten und ein großes, noch geheimes Turnier gibt es obendrauf!

Freut euch dazu auf die Cosplay Area mit tollen Verkleidungen und einer eigenen Crafting Corner mit zahlreichen Workshops, die Pen & Paper Corner, in der ihr an drei Spieltischen in verschiedene Rollenspielwelten abtauchen könnt. In der Dance Area, wird dieses Jahr dazu der allererste CAGGTUS Dance Cup ausgetragen.

Das Angebot wird durch die große Event Stage abgerundet, wo Creator:innen wie CAGGTUS Ambassador Baso sowie Maxim, RvNx Mango, Doktor Froid, Junicats, LillyTheChilly und die Rocket Beans für bestes Programm sorgen. Auch Webedia bespielt die Stage neben ihrer eigenen Bühne in der FYNG City mit einer eigenen FYNG Show, bei der Maurice Weber und Tech like Vera mit von der Partie sind. Also sichert euch Tickets und seid dabei!