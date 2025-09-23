Call My Agent Berlin: Alle Stars, die sich in der Serie selber spielen – von Heike Makatsch bis Frederick Lau

Habt ihr schon alle Folgen von Call My Agent Berlin gesehen und wollt wissen, ob ihr jeden Star-Gast mitbekommen habt? Oder braucht ihr noch einen Schauspiel-Anreiz, um bei Disney+ einzuschalten?

Nach der Verwirrung um Staffel 2 sind nun alle 10 Folgen der ersten Staffel Call My Agent Berlin komplett bei Disney+ * verfügbar. Eine Vielzahl deutscher Stars gibt sich in der Schauspielagentur Stern die Klinke in die Hand. Aber während die Agentur fiktiv ist, spielen die Darsteller:innen sich selbst ... bzw. überzogene Versionen von sich selbst. Wir schlüsseln euch hier alle Star-Auftritte der 1. Staffel auf.

Welche Stars spielen sich in Staffel 1 von Call My Agent Berlin selbst?

Call My Agent Berlin widmet sich als Neuinterpretation eines international schon 10 Mal verfilmten französischen Serien-Hits dem chaotischen Treiben in einer Berliner Schauspielagentur. Die Agent:innen Gabor (Lucas Gregorowicz), Sascha (Karin Hanczewski), Konstantin (Michael Klammer) und Hellen (Gabrielle Scharnitzky) tun alles für ihre berühmten Klient:innen, um es ihnen mit neuen Rollen oder Sonderwünschen am Set recht zu machen. Wobei auch die Assistent:innen Sophie (Dana Herfurth), Louis (Benny Opoku-Arthur), Janina (Janina Elkin) und Charlene (Taynara Silva Wolf) kräftig mit anpacken.

Während die Darstellenden des Agentur-Teams (noch) nicht zu den ganz Großen im deutschen Schauspielolymp gehören, treten dafür jede Menge "echte" Stars unter ihrem realen Namen in Aktion.

Von Moritz Bleibtreu bis Heike Makatsch: Das sind die Haupt-Stars, die als sich selbst spielen

Unterschieden werden muss bei den Auftritten der Schauspiel-Elite zwischen "eigenen" Folgen und Gastauftritten. Die zehn Folgen tragen zunächst die Namen deutscher Stars, die in einer Episoden-Hauptrolle sich selbst spielen. In welchen Folgen sie darüber hinaus noch auftreten, haben wir euch ebenfalls angegeben:

Von Heiner Lauterbach bis Jürgen Vogel: Diese Stars schauen ebenfalls vorbei

Darüber hinaus schauen weitere bekannte deutsche Schauspielgesichter zwischendurch in Gastrollen in eigener Person vorbei, sodass es auf der 10-episödigen Reise auch immer wieder Überraschungen gibt. Entsprechend gilt hier: Achtung, Spoiler!



Wenn eine zweite Staffel kommt, könnten weitere Stars dazustoßen. Jannis Niewöhner wurde beispielsweise in Call My Agent Berlin schon namentlich erwähnt und auch Berühmtheiten wie Florian David Fitz, Elyas M'Barek oder Karoline Herfurth würden sich geradezu anbieten.

Call My Agent Berlin im Podcast: Lohnt sich die Serie bei Disney+?

Call My Agent ist eine der besten Serien bei Netflix und wurde schon mehrfach international adaptiert. Seit kurzem gibt es endlich die deutsche Version. Sie heißt Call My Agent Berlin und wartet mit spannenden Machtkämpfen in einer Talentagentur auf. Natürlich dürfen die skurrilen Auftritte realer deutscher Stars nicht fehlen, die sich allesamt selbst spielen. In dieser Check-Folge erklären wir den Charme des Originals und verraten, ob die deutsche Verfilmung mit Stars wie Katja Riemann, Frederick Lau, Kostja Ullmann und Emilia Schüle die Qualität des französischen Originals erreicht.

