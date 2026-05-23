Cannes 2026: Das sind die Gewinner des Festivals [Live-Updates]

Heute gehen die 79. Filmfestspiele von Cannes mit der Verleihung der Goldenen Palme zu Ende. In diesem Artikel werden die Gewinnerfilme und prämierten Stars live aktualisiert.

Cannes ist nicht nur das bedeutendste Filmfestival, sondern dient mittlerweile als möglicher Startpunkt für eine Oscarkampagne. Entsprechend bedeutsam ist der Hauptpreis des Festivals, die Goldene Palme für den besten Spielfilm. Heute Abend werden die Gewinnerfilme ab 20:15 Uhr bekanntgegeben.

Im Wettbewerb waren dieses Jahr unter anderem der Thriller Paper Tiger mit Adam Driver und Scarlett Johansson, Das geträumte Abenteuer von der deutschen Regisseurin Valeska Grisebach und der südkoreanische Science-Fiction-Blockbuster Hope. Als Favoriten auf die Palme gelten derzeit das Drama All of a Sudden über die Freundschaft einer todkranken Regisseurin mit einer Pflegerin sowie Minotaurus über den Alltag eines Geschäftsmanns nach der Invasion Russlands in der Ukraine.

Vor der Verleihung der Palmen wurden bereits einige Auszeichnungen bekannt gemacht:

In diesem Artikel werden die Gewinnerfilme während der Verleihung laufend aktualisiert.



Alle Preise des Wettbewerbs der 79. Internationalen Filmfestspiele von Cannes

Goldene Palme:

Grand Prix:

Jury-Preis:

Preis für die Regie:

Preis für die Darstellerin:

Preis für den Darsteller:

Preis für das Drehbuch:

Spezialpreis:

Die Wettbewerbsjury, die über die Vergabe der Preise entscheidet, bestand dieses Jahr aus folgenden Mitgliedern:

Vergangenes Jahr ging der Hauptpreis des Festivals an Ein einfacher Unfall von Jafar Panahi, während die später ebenfalls oscarnominierten Filme Sentimental Value, Sirat und The Secret Agent mit weiteren Preisen ausgezeichnet wurden.

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Die 79. Filmfestspiele von Cannes fanden vom 12. bis zum 23. Mai 2026 in der südfranzösischen Küstenstadt statt.