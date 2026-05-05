Cannes 2026: Meine 10 am meisten erwarteten Filme – mit Sandra Hüller, Scarlett Johansson & Nicolas Winding Refns erstem Film seit 10 Jahren

Heute Abend werden die Filmfestspiele von Cannes 2026 eröffnet. Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke ist vor Ort und hat das Programm für euch durchforstet.

Es ist noch etwas windig an der Croisette, aber die Sonne kämpft sich durch. Trotzdem heißt es in den kommenden 11 Tagen: Licht aus, Film an! Denn am heutigen Dienstagabend werden zum 79. Mal die Filmfestspiele von Cannes eröffnet. Ich reise für Moviepilot seit 2015 jeden Mai nach Südfrankreich und in der Zwischenzeit hat sich einiges verändert: Tickets gibt es online – statt sich stundenlang die Beine in den Bauch zu stehen, um vielleicht ins Kino zu kommen. Metalldetektoren warten am Eingang zum Festivalgelände und meinem liebsten chinesischen Schnellrestaurant (Mittagsmenüs unter 10 Euro und das 6 Minuten vom Festivalpalais entfernt!) trauere ich noch immer hinterher.

Eines bleibt gleich: Vor dem Start wühle ich mich jedes Jahr durch die Stablisten und Synopsen der über 100 Filme im Programm, um meinen Festivalplan fertig zu stellen. Eine Auswahl meiner am meisten erwarteten Filme – im Wettbewerb um die Goldene Palme und darüber hinaus – gibt es im folgenden Artikel. Meine ersten Eindrücke von den Weltpremieren des diesjährigen Festivals könnt ihr dann in den kommenden Tagen in den Film-Checks bei Moviepilot lesen.

Meine meisterwarteten Filme in Cannes: Mit Sandra Hüller, Barry Keoghan und einem 196-Minüter

Vaterland mit Sandra Hüller und Hanns Zischler als Vater und Tochter Mann

Ein Filmfestival ohne Sandra Hüller ist wie Cannes ohne Espresso: möglich, aber unvernünftig. Im Februar gewann die Darstellerin aus Der Astronaut - Project Hail Mary bei der Berlinale einen Bären für Rose, nun kehrt sie mit einem biografischen Nachkriegsdrama in den Wettbewerb von Cannes zurück. Hüller spielt in Vaterland Erika Mann, Tochter des Nobelpreisträgers Thomas Mann (Hanns Zischler). Unter der Regie des oscarnominierten Pawel Pawlikowski (Ida, Cold War) reisen die beiden Exilanten durch ihre frühere Heimat Deutschland. Vaterland wartet neben seinem Personal mit einer Laufzeit auf, die mein Herz aufgehen lässt: 82 Minuten!

Vaterland läuft im Wettbewerb

Butterfly Jam mit Barry Keoghan markiert eine lang erwartete Rückkehr

Wenn man es genau nimmt, besteht Cannes aus mehreren Festivals, da neben der offiziellen Auswahl unabhängige Sektionen parallel zur Palmenorgie laufen. Eine davon ist die Directors' Fortnight, die von Butterfly Jam eröffnet wird. Dessen russischer Regisseur Kantemir Balagov sorgte 2017 mit der unerbittlichen Zärtlichkeit von Closeness und 2019 mit Bohnenstange für Aufsehen. So viel Aufsehen, dass er für die Pilotfolge von The Last of Us engagiert wurde. Allerdings verließ er das Projekt wegen kreativer Differenzen. Sieben Jahre nach seinem letzten Film kehrt Balagov mit dem Coming-of-Age-Drama Butterfly Jam zurück, das Barry Keoghan, Riley Keough und Harry Melling in der Besetzung führt.

Butterfly Jam läuft in der Directors' Fortnight

Drive My Car-Regisseur Ryûsuke Hamaguchi sprengt den Cannes-Kalender

Vor vier Jahren wurde sein Werk Drive My Car mit dem Oscar als Bester Internationaler Film ausgezeichnet, ob sich die Academy auch durch seinen 196 (!) Minuten langen neuen Wurf bingen muss, bleibt abzuwarten. Cannes 2026 planen, heißt alle anderen Filme um den dicken, fetten Blocker im Kalender herumzulegen, den All of a Sudden hinterlässt. Aber Ryûsuke Hamaguchi ist den Aufwand wert. Der Japaner drehte in diesem Film über die Korrespondenz zweier Frauen über Leben und Tod in Frankreich, unter anderem mit Cannes-Darling Virginie Efira (Benedetta).

All of a Sudden läuft im Wettbewerb

Science-Fiction im Cannes-Programm und ein Papiertiger mit Adam Driver & Scarlett Johansson

Michael Fassbender und Alicia Vikander im Science-Fiction-Film Hope

Zum überlangen Festival trägt auch der Südkoreaner Na Hong-jin bei, aber das sind Fans seiner Thriller längst gewohnt. Der Regisseur, der mit dem grandiosen Thriller The Chaser seinen Durchbruch feierte, meldet sich zehn Jahre nach dem Horrorfilm The Wailing - Die Besessenen an der Croisette zurück.

Hope heißt der 160-Minüter, der koreanische Stars wie Hwang Jung-min (New World) mit Michael Fassbender und Alicia Vikander vereint. Der Science-Fiction-Film spielt in einem abgelegenen Ort, der von einem Tiger (oder anderen gruseligen Mächten?) heimgesucht wird.

Hope läuft im Wettbewerb

Mein meisterwarteter deutschsprachiger Film in Cannes

Das deutschsprachige Kino ist dieses Jahr verhältnismäßig stark vertreten an der Croisette (keine Selbstverständlichkeit!), unter anderem dank Vaterland und Volker Schlöndorffs Heimsuchung - Eine Jahrhundertgeschichte, der in der Sektion Cannes Premiere gezeigt wird. Mein am meisten erwarteter Cannes-Beitrag aus der DACH-Region ist aber Everytime mit Birgit Minichmayr.

Die österreichische Regisseurin Sandra Wollner legte mit dem extrem düsteren Sci-Fi-Film Vom Nachteil geboren zu sein nämlich einen der besten Berlinale-Beiträge der jüngeren Vergangenheit vor. Die Story ihres neuen Werks liest sich denkbar simpel: "Eine Mutter, ihre Tochter und ein Junge unternehmen gemeinsam eine Reise nach Teneriffa, um dort ihren Urlaub zu verbringen."

Everytime läuft in der Sektion Un Certain Regard

Miles Teller, Adam Driver und Scarlett Johansson im Thriller Paper Tiger

Etwas Drama und etwas Hitchcock'schen Suspense verspricht James Gray (Ad Astra - Zu den Sternen) für seinen neusten Streich. In Paper Tiger spielen Miles Teller und Adam Driver Brüder, die dem amerikanischen Traum hinterherjagen und dabei mit der russischen Mafia kollidieren.

Scarlett Johansson gehört ebenfalls zum Cast des Thrillers, dessen Synopsis an die Lieblingsthemen des Regisseurs erinnert, wie sie in Helden der Nacht - We Own the Night, Little Odessa - Eiskalt wie der Tod und The Yards - Im Hinterhof der Macht beackert werden. Familiäre Zwänge und andere autobiographische Obsessionen verarbeitet Gray verlässlich zu dichten Genrefilmen, egal ob sie in New York spielen oder auf dem Mond.

Paper Tiger läuft im Wettbewerb

Horror-Invasion in Cannes

Nicolas Winding Refn hat wieder einen Spielfilm gedreht

Vor zehn Jahren war ich (leider?) live dabei, als Nicolas Winding Refns letzter Spielfilm, der verträumte Fashion-Grusler The Neon Demon, zu Unrecht in Cannes ausgebuht wurde. Seitdem hat NWR vor allem Serien gedreht. Her Private Hell heißt sein neuer Film, der in Cannes außerhalb des Wettbewerbs läuft und damit ein nachsichtigeres Publikum erwarten dürfte. Die Story des Horrorfilms klingt wild (irgendwas mit einem tödlichen Nebel, einem amerikanischen Soldaten und einer Reise in die Hölle), die Besetzung liest sich hip. Companion-Star Sophie Thatcher und Charles Melton (May December) spielen die Hauptrollen.

Herr Private Hell läuft außer Konkurrenz

Psychosexuelle Manie mit Gillian Anderson in einem Meta-Slasher

Jane Schoenbrun hat in jungen Jahren die Nightmare on Elm Street-Reihe geschaut und damit wurde ein Horror-Fan geboren. Die Liebe zum Genre war in Schoenbruns Sundance-Durchbruch I Saw the TV Glow schon spürbar, damals noch mit Fokus auf den Serienbereich.

Diesmal geht's ums große Slasherkino, wie schon der elegante Titel Teenage Sex and Death at Camp Miasma verspricht. In dem Film wird eine queere Regisseurin (Hacks-Star Hannah Einbinder) für den neusten Teil einer Horror-Reihe angeheuert und muss dabei mit deren erstem Final Girl (Akte X-Agentin Gillian Anderson) arbeiten. Die Synopsis verspricht einen "Rausch psychosexueller Manie" und wenn euch das nicht neugierig macht, dann weiß ich auch nicht weiter.

Teenage Sex and Death at Camp Miasma läuft in der Sektion Un Certain Regard

Das geträumte Abenteuer mit Schmugglern und Mafiosi

Eigentlich sollte jeder Fan des deutschen Kinos den Namen Valeska Grisebach kennen. Die Dreiecksgeschichte Sehnsucht von 2006 ist eine herzzerreißende Miniatur eines Lebens, ihr Nachfolger Western eine unheimlich schöne Cowboy-Ballade aus dem Grenzland der Europäischen Union.

Dahin reist sie auch für Das geträumte Abenteuer, für den sie wieder mit Laiendarsteller*innen zusammenarbeitete – eines ihrer Markenzeichen, das fürs Publikum jedes Mal eine Entdeckungsreise in Gesichter und Körper eröffnet. Das Cannes-Abenteuer handelt von einer Archäologin, einem Benzinschmuggler und sogar Mafiosi.

Das geträumte Abenteuer läuft im Wettbewerb

The Man I Love mit Rami Malek und Tom Sturridge

Als musikalisch angehauchte Fantasie wird The Man I Love beschrieben, der neue Film von Passages-Regisseur Ira Sachs. Bohemian Rhapsody-Star und Oscarpreisträger Rami Malek spielt darin Jimmy George, einen fiktiven queeren Entertainer in den USA der 80er Jahre, der an AIDS stirbt. Der "Film übers Leben" (Ira Sachs im Hollywood Reporter ) wurde von Robert Altman und Ken Loach inspiriert und könnte dem ewigen Indie-Darling Ira Sachs seine bis dato größte Bühne liefern.

The Man I Love läuft im Wettbewerb

Die Filmfestspiele von Cannes 2026 laufen vom 12. Mai bis zum 23. Mai. Den Vorsitz der Wettbewerbsjury hat dieses Jahr der südkoreanische Regisseur Park Chan-wook. Er entscheidet mit Ruth Negga, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård und seinen anderen Jury-Kolleg*innen über die Vergabe der Goldenen Palme.