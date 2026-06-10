Cara Delevingne hat sich gerade als Electro-Pop-Rockstar neu erfunden und ihr erster Festival-Auftritt hat mich komplett umgehauen

Als Model und Schauspielerin wurde Cara Delevingne weltberühmt. Jetzt hat sie einen völlig neuen Karriereweg eingeschlagen – als Musikerin auf der Bühne. Ihr erster Festival-Auftritt war eine Wucht.

Als im September 2025 das Line-up für das Primavera Sound-Festival enthüllt wurde, sorgten bei mir nicht nur legendäre Bands wie The Cure und My Bloody Valentine für Aufsehen. Nein, etwas kleiner gedruckt stand auch der Name von Cara Delevingne auf dem Poster – und das, obwohl die Schauspielerin zum damaligen Zeitpunkt abseits von ein paar filmverbundenen Songs keine Musik veröffentlicht hatte.

Cara Delevingne ist ab sofort nicht nur Model und Schauspielerin, sondern auch Sängerin

Wird Cara Delevingne nun zum Popstar, nachdem sie ihre Karriere mehrmals neu ausgerichtet hat? Ihr erster Durchbruch erfolgte bereits zu Beginn der 2010er Jahre. Als Model eroberte sie die Laufstege der Welt, ehe bald darauf eine Karriere in Hollywood vor der Kamera folgte. Von Young-Adult-Hits (Margos Spuren) über Comic-Verfilmungen (Suicide Squad) bis zu Sci-Fi-Blockbustern (Valerian) war sie in allem zu sehen.

Zuletzt habe ich ihren Namen vor allem in Serien entdeckt, angefangen bei der unterschätzten Fantasy-Perle Carnival Row und dem Krimierfolg Only Murders in the Building. Dass Delevingne unglaublich vielseitig und talentiert ist, hat sie oft bewiesen. Und wenn ich ehrlich bin, kam der Schritt auf die Bühne nicht völlig unerwartet. Immerhin hatte sie schon immer eine Nähe zur Musikindustrie.

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Zahlreiche Musikvideos füllen ihre Vita, allen voran ein Auftritt in Bad Blood von Taylor Swift, mit der sie eine enge Freundschaft verbindet. Der herausragende Konzertstressfilm Her Smell von Alex Ross Perry könnte rückblickend sogar als Probelauf für eine Musikkarriere gewertet werden, ganz zu schweigen von Single-Testläufen wie I Feel Everything, dem Song, den sie zu Valerian beigesteuert hat.

Jetzt macht sie ernst: Mit Out of my Head und I Forgot veröffentlichte Cara Delevingne Ende Mai ihre ersten beiden Songs als ausgewiesene Sängerin. Das Debütalbum ist für den Spätsommer angekündigt. Passend dazu hat sie ihre Tour losgetreten, inklusive ihres Primavera-Auftritts. Von halb drei bis kurz nach vier stand sie in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Bühne und stellte sich der ultimativen Feuertaufe.

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Cara Delevingne liefert beim Primavera Sound ein mitreißend-entspanntes Festival-Debüt ab

Nebenan hatte gerade PinkPanthress ein energiegeladenes Set abgeliefert und wenige Stunden zuvor sorgte Addison Rae für den Pop-Höhepunkt des Festivals. Es wäre leicht gewesen, von dieser geballten Musik-Power erschlagen zu werden. Doch Cara Delevingne trat mit einer ansteckenden Neugier und Begeisterung ins Scheinwerferlicht, mit der selbst ich als großer Fan von ihrer Star-Persona nicht gerechnet habe.

Entgegen der strengen Ästhetik, die ihr Zwangsjackenkostüm und das minimalistische Bühnenbild mitbringen, hat Delevingne noch lange nicht ihre Bühnenpräsenz gefunden – jedoch nicht zu ihrem Nachteil. Während sie sich hingebungsvoll in die Klänge ihrer rohen, verletzlichen und pulsierenden Lieder und Texte stürzt, grinst sie immer wieder ins Publikum – und in den schönsten Momenten in sich selbst hinein.

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Da steht jemand auf der Bühne, der Musik nicht einfach nur macht, weil es sich anbietet. Sondern jemand, der seit Ewigkeiten davon träumt und es sich endlich getraut hat. Cara Delevingne nutzt die neu erschlossene Kunstform, um etwas Persönliches von sich preiszugeben – auch ihre Niederlagen. In I Forgot sind sie darüber, wie unmittelbar sich das Leben anfühlt, seitdem sie vor vier Jahren dem Alkohol abgeschworen hat.

Rund 40 Minuten geht das tosende Set und es fühlt sich unheimlich intim an, garniert mit einem kleinen, kichernden Stolz, dieses Wagnis eingegangen zu sein. Manchmal wirkt es, als würde sie selbst kaum glauben, dass sie hier ist, aber es lässt die Performance nur noch greifbarer und aufrichtiger wirken. Musikalisch will sie alles ausprobieren: verzerrte Gitarren, elektronische Beats, ekstatisches Rauschen.

Daraus entsteht ein entfesseltes Pop-Rock-Gewitter mit Donnern und Blitzen – alles andere als perfekt und trotzdem mit einer sicheren, unerschrockenen Stimme vorgetragen, der man sich nicht entziehen kann. Für ihr Debüt hat sich Delevingne mit Fiona Apple zusammengetan, deren letztes Album, Fetch the Bolt Cutters, ein ständiges Neuerfinden zwischen aufreibenden Rhythmen und ungewohnten Klangbildern war.

Nach dem mitreißenden und irgendwie auch angenehm entspannten Primavera-Set kann ich es nicht abwarten, endlich die ganze Platte zu hören.