Carrie-Autor Stephen King hatte nichts gegen die Änderungen für die neue Amazon-Serie: "Das ist 50 Jahre her"

Der erste Horror-Roman von Stephen King ist jetzt bei Prime Video als neue Serienadaption zu sehen, die sehr viel verändert. Überraschenderweise scheint der Autor das diesmal jedoch nicht zu kratzen.

Stanley Kubricks Shining ist einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Da sind sich fast alle einig, außer Vorlagenautor Stephen King, der den Streifen mit Jack Nicholson wegen all der Änderungen sogar so sehr hasste, dass er eine eigene Neuverfilmung produzieren ließ. Aus diesem Grund könnte es für einige überraschend sein, dass er mit der brandneuen Carrie-Serie von Mike Flanagan (Spuk in Hill House, Midnight Mass) trotz viel gravierenderer Umstellungen keine Probleme hat.

Horror-Autor Stephen King steht hinter der neuen Carrie-Serie von Amazon

Bereits nachdem King die Serienversion seines Debütromans gesehen hatte, lobte er auf X: "Mike Flanagans Version von Carrie ist brillant. Was sie über soziale Medien zu sagen hat, ist schockierend und wahr." Nun bekräftigt auch noch mal Showrunner Flanagan, wie sie beide vom Konzept, die Geschichte des telekinetisch begabten Außenseitermädchens ins Hier und Jetzt zu verfrachten, überzeugt waren:

Es ist ein halbes Jahrhundert her, dass Stephen King das Buch geschrieben hat und Brian De Palma den Film drehte. Das ist 50 Jahre her, und die Welt hat sich seitdem drastisch geändert. Die Erfahrung von Teenagern in der Highschool hat sich radikal verändert. Es gibt viele neue Dinge zu sagen und viele neue Perspektiven für diese Story, die es sich zu erzählen lohnt, wie wir – inklusive Stephen King – meinen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So ließ King es sich auch nicht nehmen, persönlich Promo für das moderne Reimagining von Carrie zu machen, als er auf X schrieb:

Wenn ihr glaubt, ihre Geschichte zu kennen, liegt ihr völlig falsch. Carrie – eine neue Serie von Mike Flanagan, basierend auf meinem Roman – erscheint am 7. Oktober auf Prime Video.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die von Sissy Spacek und Piper Laurie im 70er-Jahre-Film Carrie - Des Satans jüngste Tochter verkörperten Rollen von Carrie White und ihrer Mutter Margaret werden in dieser Version von Summer H. Howell und Flanagans langjähriger Go-to-Schauspielerin Samantha Sloyan gespielt.

Einer, der ebenfalls voll und ganz von der neuen Carrie überzeugt wurde, ist mein Kollege, Moviepilot-Serienguru Max Wieseler, der in seinem glühenden Serien-Check folgendes schrieb:

Nach den vorherigen drei Verfilmungen ist die Carrie-Serie ein nahezu perfektes Remake. Anstatt ausgetretene Pfade einfach noch einmal zu beschreiten, bietet Mike Flanagans Version eine durchdachte Neuinterpretation, die wirklich etwas zu sagen hat und die bekannte Geschichte im Kontext der Gegenwart mit frischen Impulsen in etwas Neues verwandelt, ohne den Schrecken und die Tragik der Vorlage zu verwässern.

Hier ist der Amazon-Trailer zur Carrie-Miniserie:

Und für noch mehr Serien-Highlights im laufenden Horror-Monat:

Podcast: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Passend zur Halloween-Zeit erwarten uns im Oktober Stephen King-Horror bei Amazon, monströse Mystery bei Netflix und die Vorgeschichte eines Kult-Slashers. Unter den 15 Highlights finden sich zudem wahnwitzige Sci-Fi von Marvel, ein Wiedersehen mit Serienkiller Dexter sowie die Neuverfilmung von Die Schatzinsel.