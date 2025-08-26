Wusstet ihr, dass Carrie Fishers Tochter Billie Lourd auch in Star Wars mitgespielt hat?

In Star Wars nahm Carrie Fisher den Kampf gegen finstere Mächte an der Seite ihrer eigenen Tochter auf. Dass sie in Star Wars 8 gemeinsam mit ihrer Tochter vor der Kamera stand, wissen die wenigstens.

Die Schauspielerin und Star Wars-Legende Carrie Fisher (Krieg der Sterne, Star Wars: Die letzten Jedi) war ein wesentlicher Bestandteil der Sternen-Kriege auf der großen Leinwand. Dort spielte sie Seite an Seite mit ihrer Tochter Billie Lourd (Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers).

Tochter Billie Lourd zog mit Carrie Fisher in den Krieg der Sterne

Wie People 2022 berichtete, spielte Star Wars-Ikone Carrie Fisher an der Seite ihrer Tochter Billie Lourd. Fisher war in Krieg der Sterne, Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter als Prinzessin Leia berühmt geworden. Diese Rolle verkörperte sie auch in den jüngeren Filmen der Reihe, zuletzt in Star Wars 8: Die letzten Jedi. Die berühmte Schauspielerin verstarb vor den Dreharbeiten zum letzten Film der Skywalker-Saga, Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers.

Billie Lourd ist seit 2015 ebenfalls im Filmgeschäft tätig und gab in Star Wars: Das Erwachen der Macht ihr Debüt vor der Kamera. Sie spielt Leutnant Connix und kämpft an der Seite von General Leia Organa (alias Prinzessin Leia alias – ihr wisst es ohnehin schon – Carrie Fisher) als Teil des Widerstands.

Dabei bestand Fisher auf ein witziges Detail, was das Kostüm ihrer Tochter betraf:

Obwohl sie sich jahrelang darüber beschwerte, dass die ikonischen Leia-Dutts 'mein ohnehin schon breites Gesicht noch weiter verbreiterten', wollte sie unbedingt, dass ich die familieninterne Tradition der Gesichtsverbreiterung fortsetzte!

Lourd meinte dazu:

Manche Menschen führen den Familiennamen weiter, manche Menschen führen Feiertagstraditionen weiter – ich wollte die Familienfrisur weiterführen.

Nach ihrem ersten Auftritt tauchte Billie Lourd auch in Star Wars: Die letzten Jedi und Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers auf. Connix ist eine Offizierin. Anhand ihrer Rolle lernen wir besonders das Alltagsleben der Menschen im Widerstand kennen. In Der Aufstieg Skywalkers ist sie allerdings in noch einer Rolle zu sehen – eine junge Prinzession Leia, um ihre Mutter zu ehren, die vor den Dreharbeiten des Films gestorben war.

Wie Lourds Kommentar über die berühmten Leia-Dutts bereits andeutet, war ihr gemeinsamer Auftritt mit Fisher in der Star Wars-Reihe ein besonderes Erlebnis.

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Immerhin handelt es sich dabei um eine der letzten Filmrollen von Carrie Fisher, die 2016 verstarb. Ihr Andenken wird aber von Millionen Fans bewahrt – in einer weit, weit entfernten Galaxie.