Am Set der neuen Stephen King-Serie bei Amazon gab es eine Furzmaschine (!) und das ist der Grund

In der Welt von Stephen King wird es häufig düster. Am Set seiner Serie hat Mike Flanagan sich etwas einfallen lassen, um dem entgegenzuwirken.

Filmemacher Mike Flanagan (Midnight Mass) hat mit Carrie einen der bekanntesten Romane von Horror-Schriftsteller Stephen King (The Green Mile, Die Verurteilten) auf den Bildschirm gebracht. Dabei rückte er mit einer ganz besonderen Maschine am Set an.

Das steckte hinter Mike Flanagans besonderer Requisite

Wie Entertainment Weekly kürzlich enthüllte, hatte Carrie-Serienmacher Mike Flanagan ein ungewöhnliches Utensil im Gepäck: eine Furzmaschine. Richtig gelesen. Wann immer Cast und Crew eine besonders spannungsgeladene Szene erlebten, erklang ein unverkennbares Furzgeräusch.

Wie die Schauspielerin Alison Thornton gegenüber Entertainment Weekly beschrieb:

Wir hörten einen Furz und machten einfach weiter, aber dann hörten wir noch einen Furz und dachten uns: 'Da macht das jemand absichtlich.‘

Die ehrbare Mission der Furzmaschine war so simpel wie genial: Sie sollte die aufgebaute Spannung lockern. Bei dem Stoff, den Flanagan und seine Crew sich vorgenommen haben, wahrscheinlich keine schlechte Idee. Es geht um eine Serienadaption von Carrie aus der Feder von Stephen King.

Flanagan gilt als "King-Flüsterer“, da er mit Das Spiel, Doctor Sleeps Erwachen und The Life of Chuck bereits einige Werke des Horror-Autors erfolgreich umsetzte. King selbst ist als Produzent an der Serie beteiligt.

Dieser legendäre Roman kommt bald als Miniserie

Bei Carrie handelt es sich um einen 1975 erschienenen Horrorroman von Stephen King – übrigens den ersten, der kommerziell erfolgreich lief. Carrie erzählt die Geschichte einer Jugendlichen, die sowohl von ihren Mitschüler:innen als auch von ihrer religiös fanatischen Mutter unterdrückt wird.

Carries Leben ändert sich grundlegend, als sie entdeckt, dass sie über telekinetische Kräfte verfügt – und diese gezielt einsetzt, um sich zu wehren. Was folgt, ist ein blutiger Rachefeldzug. Bereits 1977 entstand ein Kinofilm, der zwei Oscar-Nominierungen erhielt. Ein Sequel von 1999 sowie weitere Neuverfilmungen von 2002 und 2013 fanden deutlich weniger Beachtung.

Nun ist Flanagan an der Reihe, der eine achtteilige Miniserie aus dem Stoff machte. Carrie ist ab 7. Oktober dieses Jahres auf Amazon Prime zu sehen.