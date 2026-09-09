Erster langer Trailer zur neuen Stephen King-Miniserie von Amazon Prime, die jetzt schon begeistert: "Alles, was ich sagen kann, ist WOW"

Stephen Kings Erstlingsroman Carrie wurde schon mehrfach verfilmt, doch die neue Miniserie soll alles anders machen. Das zeigt der erste lange Trailer zu Carrie von Amazon Prime Video.

Kein Buch von Stephen King wurde so oft verfilmt wie sein Erstlingsroman Carrie. Drei Spielfilmumsetzungen gibt es bereits zu dem Horrorstoff um die titelgebende Jugendliche. In wenigen Wochen soll nun zum ersten Mal eine Serie folgen. Das Format von Amazon Prime Video will dabei einiges anders machen als die Verfilmungen davor – wie auch der neue Trailer zu Carrie zeigt.

Seht hier den Trailer zu Carrie:

Carrie - Trailer (Deutsch) HD

Stephen Kings Carrie kommt als Miniserie von Amazon Prime Video – mit großer Änderung

Kings Roman Carrie dreht sich um die titelgebende Jugendliche, die ein beschwerliches Leben führt. Von ihrer Mutter wird sie unterdrückt und von ihren Mitschüler:innen gehänselt. Als sie telekinesische Kräfte entwickelt, wendet sich jedoch das Blatt und ein Schulball wird zum grausamen Racheinferno.

In der neuen Serienadaption verändert Schöpfer Mike Flanagan (Das Spiel, The Life of Chuck) die Grundstory jedoch in mehreren Punkten. Darin wird Carrie White (Summer H. Howell) von ihrer Mutter Margaret (Samantha Sloyan) von der Außenwelt abgeschottet und verbringt ihr ganzes Leben hinter verschlossenen Türen.

Als ihr Vater (Tahmoh Penikett) stirbt, wird der Staat jedoch auf Carries Existenz aufmerksam und zwingt ihre Mutter, sie an eine öffentliche Schule zu schicken. Das Mobbing der Vorlage bleibt Carrie jedoch auch dort nicht erspart, doch dieses Mal wird das Thema mit Cyberbullying und Social Media in die Gegenwart verfrachtet.

Neben Howell, Sloyan und Penikett sind in der neuen Serie unter anderem Matthew Lillard (Scream), Rahul Kohli (iZombie), Ruth Codd (Gänsehaut um Mitternacht), Katee Sackhoff (The Mandalorian) und Michael Trucco (Battlestar Galactica) zu sehen, die allesamt bereits vorher mit Flanagan zusammenarbeiteten.

Wann kommt die neue Carrie-Serie zu Amazon Prime?

Einige Vertreter:innen der internationalen Presse durften vor wenigen Wochen bereits in die ersten zwei Folgen von Carrie reinschauen und gaben sich durch die Bank begeistert. "Mike Flanagan wirkt wieder an seiner Adaptionsmagie", schrieb etwa Bill Bria von Slashfilm. Tessa Smith von Mama's Geeky stimmte ein: "Alles, was ich sagen kann, ist WOW!"

Auch interessant:

Selbst überzeugen dürfen für uns ab dem 7. Oktober 2026, wenn Carrie bei Amazon Prime Video an den Start geht. Die Miniserie besteht aus acht Folgen, die auf einen Schlag veröffentlicht werden.