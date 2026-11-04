Kein Satz der Filmgeschichte wird so häufig falsch zitiert: Er stammt aus einem Meisterwerk

Wohl die meisten Filmfans erinnern sich an den Satz "Play it again, Sam!" aus dem Klassiker Casablanca. Komisch nur, dass die Worte in dieser Form gar nicht in dem Film vorkommen.

Seinen unzweifelhaften Status als Filmklassiker für die Ewigkeit erkennt man bei Casablanca vor allem daran, dass sich gleich mehrere Sprüche aus dem Liebesdrama ins kollektive Gedächtnis gebrannt haben. Selbst Menschen, die den Film aus dem Jahr 1942 gar nicht gesehen haben, werden Sätze wie "Ich seh dir in die Augen, Kleines!" oder "Uns bleibt immer Paris" geläufig sein.

Zu den diversen ikonischen Zitaten, die das Meisterwerk von Regisseur Michael Curtiz (Wir sind keine Engel) in die Welt setzte, gehört ebenso der im englischen Original wie folgt lautende Satz: "Play it again, Sam". Wir alle erinnern uns, oder? Dabei ist das gar nicht möglich, denn tatsächlich werden diese Worte in Casablanca niemals so gesagt.

"Play it again, Sam": Die weltberühmte Casablanca-Szene wird bis heute falsch zitiert

Doch wie heißt das Zitat denn nun richtig? Es ist eine der bekanntesten Szenen des Films, als Protagonistin Ilsa Lund (Ingrid Bergman) im Rick’s Café Américain den Pianisten Sam (Dooley Wilson) von früher wiedererkennt und ihn bittet, ein ganz bestimmtes Lied zu spielen, nämlich As Time Goes By. Die Ballade verbindet sie und Café-Besitzer Rick Blaine (Humphrey Bogart), mit dem sie ein Jahr zuvor eine leidenschaftliche Liebesaffäre in Paris hatte.

Dass sie damals jedoch vor der gemeinsam geplanten Flucht aus Frankreich Rick im Stich ließ, schmerzte diesen so sehr, dass er Sam verbot, jemals wieder "ihren" Song zu spielen. Doch Ilsa fleht Sam an: "Play it once, Sam. For old times' sake." (Deutsch: Spiel es nur einmal, Sam. Um der alten Zeiten willen.) Als der Pianist sich sträubt, wohlwissend um Ricks Verbot, fordert Ilsa weiter: "Play it, Sam. Play ‘As Time Goes By’." (Spiel es, Sam. Spiel 'As Time Goes By').

Hier könnt ihr euch die betreffende Szene aus Casablanca anschauen:

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Im popkulturellen Vermächtnis von Casablanca mogelte sich also noch das Wort "again" in den Satz, obwohl es im Film überhaupt nicht gesagt wird. Wie sich dieses Falschzitat so prägnant etablieren konnte, kann natürlich nur spekuliert werden. Vermutlich spielt jedoch auch Woody Allens 1972er-Komödie Mach's noch einmal, Sam eine Rolle dabei, die als Hommage an den Klassiker fungiert und diesen sogar im Originaltitel (Play it again, Sam) falsch zitiert.

Die Webseite No Film School stellt zudem die Theorie auf, dass Casablanca schlicht aus einer Zeit stamme, in der es weder VHS und DVD noch Streaming gab, weshalb viele Zuschauer:innen sich einfach falsch erinnerten und den Spruch aus besagter Szene per Mundpropaganda inkorrekt verbreiteten.

An der filmhistorischen Bedeutsamkeit des mit drei Oscars ausgezeichneten Schwarzweiß-Melodramas (u. a. Bester Film) ändert diese fehlerhafte Überlieferung aber freilich nichts.

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Wo läuft Casablanca im Stream?

Aktuell könnt ihr das Meisterwerk Casablanca in der Abo-Flatrate von HBO Max oder über den Amazon Prime-Zusatzkanal HBO Max streamen.