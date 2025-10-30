Casino-Horror stürmt die Netflix-Charts: Colin Farrell gefangen in der Glücksspiel-Hölle

Nur ein Jahr nach Konklave veröffentlicht Edward Berger mit Ballad of a Small Player bereits seinen nächsten Film. Dieser Glücksspiel-Alptraum stürmt derzeit die Charts bei Netflix.

Der Schweizer Regisseur Edward Berger stand spätestens nach dem Oscar-Erfolg von Im Westen nichts Neues bei vielen Hollywood-Produzenten weit oben auf dem Plan. Im vergangenen Jahr konnte er mit Konklave und einem hochkarätigen Star-Aufgebot sein Können erneut unter Beweis stellen. Sein neuer Film Ballad of a Small Player feierte auf dem Filmfestival in Venedig Premiere und konnte bislang nur mittelmäßige Kritiken einheimsen. Dafür stürmt der Film jedoch nun die Netflix Charts.

Worum geht es im Netflix-Film Ballad of a Small Player mit Colin Farrell?

Der Film erzählt die Geschichte von Lord Doyle (Colin Farrell), der seine Zeit in einem Hotel im Glücksspiel-Paradies Macau verbringt. Doyle ist jedoch schwer spielsüchtig, wodurch sich sein Leben dort schnell als ganz und gar nicht paradiesisch, sondern viel mehr als Höllentrip erweist. Bei seiner Odyssee durch die Casinos in Macau wird Doyle durch die mysteriöse Cynthia Blithe (Tilda Swinton) zusätzlich mit seiner Vergangenheit aus einem früheren Leben konfrontiert.

Der Film kann seit dem 29. Oktober auf Netflix gestreamt werden und befindet sich derzeit in den Netflix Film-Charts auf Platz 5. An der Spitze steht jedoch nach wie vor die Dokumentation Babo, die House of Dynamite vom Thron stoßen konnte. Somit sieht die derzeitige Top 10 der Filme auf Netflix wie folgt aus:

Was kann man als Nächstes von Edward Berger erwarten?

Edward Berger arbeitet gerade in einem sehr frühen Stadium an einem neuen Ableger der Bourne-Reihe. Außerdem befinden sich noch zwei weitere Filme von ihm in der Vorproduktion. Zum einen The Rider mit Brad Pitt, zum anderen der Science-Fiction-Film The Barrier mit Austin Butler. Einen Starttermin zu diesen Filmen gibt es bislang noch nicht.